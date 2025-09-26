Руска Бояджиева: Хората в Бургас живеят с каузата Европейска столица на културата

Регионът застава зад кандидатурата на Бургас

Имаме най-богатия културен календар

Разработваме иновативни проекти с дългосрочен ефект

Водещата дума за нас е трансформация, казва Руска Бояджиева, изпълнителен директор на Фондация „Бургас 2032”

- Г-жо Бояджиева, Бургас, който от 15 години е водещ град в кампанията на "Стандарт" "Чудесата на България", кандидатства за Европейска столица на културата през 2032 г. През лятото заедно промотирахме Бранд Бургас. Кои от Чудесата на града ще бъдат визитката на страната ни пред Европа и света - морето, плажът, младите хора или културното наследство?

- Всяко едно от изброените "чудеса" има потенциала да бъде визитка на града. Нещо повече, към тях можем да добавим и други градски качества, с които Бургас се налага през последните две десетилетия - Морската градина, богат фестивален живот, модерна културна инфраструктура Градът се развива в много посоки и именно това прави задачата още по-трудна - да изберем онази отличителна черта, която представя неговия характер по неповторим начин.

Ако трябва да бъдем обективни, най-голямото "чудо" за Бургас през последните години е неговата трансформация. Начинът, по който Бургас се отърсва от невзрачния си вид на постиндустриален град и се превръща в модерно и привлекателно място за живот впечатлява всеки. Още по-впечатляващо е обаче, че тази амбиция не се изхабява с времето и търси нови хоризонти.

И да, ако искаме да покажем категорично лицето на Бургас в надпреварата за Европейска столица на културата, това е трансформацията и то трансформацията в бъдеще време. Да покажем онези съществуващи и нови предизвикателства, пред които градът и неговите жители са готови да се изправят, да решават със средствата на културата и да допринасят за развитието не само на града и общината, но и на целия регион.

- Бургас винаги е бил една стъпка пред останалите общини - иновативен, модерен, екологичен, град с много богат културен календар. С какво ще изненадате Европа?

- Да се изненада Европа не е лесно, особено в контекста на инициативата "Европейска столица на културата", която съществува вече повече от 40 години. Даваме си сметка, че за тези десетилетия, повече от 60 града - носители на титлата са мобилизирали целия си потенциал, за да бъдат в центъра на културния живот на Европа, поставяни са десетки хиляди събития, реализирани са стотици проекти за културно и общностно развитие.

По отношение на подготовката на своята кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г. Бургас не прави изключение. От самото си създаване Фондация "Бургас - 2032" работи за идентифицирането на различни и иновативни идеи за инициативи и проекти, които да ангажират широк кръг публики, да водят до промяна и да имат категоричен потенциал за дългосрочен ефект.

Голямото предимство, на което ще разчита Бургас, е колективното вдъхновение. Още в зародиш идеята за кандидатурата на Бургас генерира впечатляваща подкрепа на всички нива и във всички сектори. Тази подкрепа е изключителна среда за създаване и реализация на разнообразни идеи - от малки, но значими за общността събития, до мащабни програми за културно и обществено развитие.

- Кандидатурата на Бургас обедини всички общини от областта. Какви общи проекти предвиждате? Кои от огромните богатства на региона ще влязат в програмата на европейската столица на културата?

- Да продължим разказа за колективното вдъхновение, което движи кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата. Това вдъхновение надхвърли териториалните граници на общината.

Община Бургас потърси и получи наистина безусловна подкрепа от останалите 12 общини в областта и Областна администрация - Бургас. Регионалният аспект на кандидатурата за нас е изключително важен. С него измерваме амбициите на Бургас да представи и реализира програма за развитие на културата за целия регион. Създаването на тази програма е съвместно усилие на всички общини. Предстоят месеци на работа в партньорство за идентифициране на общи предизвикателства и разработване на съвместни проекти. Процесът е отворен за участие не само на местната власт и институции, но и за всички творчески организации и културни оператори. Възможните теми и области, на които ще наблегнем, са много, някои от тях безспорни, като: културни политики за младите хора, опазването и развитието на културно - историческото наследство и природния потенциал, образование и таланти.

- Мощите на Свети Йоан Кръстител закрилят не само Созопол, но и цялата област. Предвиждате ли те да бъдат акцент в програмата?

- За акценти е все още рано да се говори. Ние наистина разчитаме, че регионалната компонента на програмата, с която Бургас ще се кандидатира за Европейска столица на културата, ще бъде разработена в партньорство и всички общини в областта ще имат възможност да поставят значими за тях самите цели и идеи, да търсят допирни точки и общи решения. Вярваме, че културата може да предложи инструментите за това.

- Още три града - Велико Търново, Габрово и Стара Загора, кандидатстват за европейска столица на културата през 2032 г. Силна ли е конкуренцията и с какво Бургас ще победи?

- Конкуренцията в лицето на тези български градове, които вече обявиха намерението си да се кандидатират, е сериозна, но и много мотивираща. И трите града се радват на изключителна репутация като културни дестинации. Вярваме, че с наближаването на годината на кандидатстване, възможността да участват в състезанието за титлата ще вдъхнови и други български градове.

В този смисъл Бургас има достойна конкуренция. Далеч по-напрегната обаче е конкуренцията за Бургас със самия себе си.

През последните години градът и общината са безспорни лидери в продуцирането и реализацията на културно съдържание. Културният календар на Община Бургас е един от най-наситените и богати събитийни календари в страната. Градската територия е сцена за утвърдени културни формати, но и нови изяви.

И именно сега, с подготовката на кандидатурата на града за Европейска столица на културата, е моментът, в който Бургас трябва да надскочи себе си. Уверени сме, че това е възможно с ясна визия за целите в областта на културата, конкретни механизми, с които да ги подкрепим и реална интеграция на културните процеси в стратегиите за градско развитие.

- Какви инвестиции в инфраструктура, обекти и култура планира общината?

- Пътят към титлата Европейска столица на културата е един допълнителен стимул за Бургас да продължава усилията си за развиване на инфраструктурата и качеството на живот в града и региона. Има проекти, за които се борим вече с десетилетия. Инициативата Европейска столица на културата ни дава импулс и инструменти да доведем тези планове до успешен завършек. Ще спомена само новата и модерна детска болница, която се строи в Бургас, както бъдещият нов международен академичен кампус.

Що се отнася до плановете за нови културни обекти - да, те са част от нашата стратегия и вече имаме доста конкретни и атрактивни проекти в тази насока. За един от тях вече смело можем да говорим - а именно, възраждането на така наречената "Дупка" в центъра на Бургас, която от десетки години е един пустеещ терен и "язва" в града ни. Предстои всеки момент да обявим международен конкурс за бъдещето на тази градска зона с амбицията да я превърнем в живо и изпълнено с функции обществено и културно място. Един от вариантите е изграждането на паркова зона, съчетана с пространство за съвременно изкуство.

- Кои са приоритетите на Фондация Бургас 2032 и какво от европейския опит ще приложите?

- Основният ни приоритет в момента е активното включване на гражданите и ангажирането на местните общности към каузата Бургас - Европейска столица на културата. Вдъхновяваме се от градове като Пловдив, Матера, Грац, Талин, Каунас... За нас е важно не просто да спечелим титлата, а да оставим след себе си културна и социална трансформация, която ще бъде осезаема и много след 2032 година.



- Ако трябва да опишете Бургас с една дума пред Европа - коя би била тя?



Както вече споменах, думата е трансформация. Бургас е град който не спира да се развива - отваря се към света, но остава верен на себе си.



