Отиде си една от най-влиятелните фигури в музикалната индустрия.

На 94 години почина Клайв Дейвис - адвокатът на звукозаписна компания, който постави началото или възроди кариерите на суперзвезди като Джанис Джоплин, Уитни Хюстън, Карлос Сантана и Алиша Кийс.

Тъжната новина потвърди семейството му пред „Ню Йорк Таймс“. По-рано тази година Дейвис беше хоспитализиран поради проблем с горните дихателни пътища и беше изписан няколко дни по-късно. Той е починал в апартамента си в Манхатън, съобщи „Таймс“, предаде NOVA.

За разлика от други музикални магнати, чието влияние намаляваше с напредването на възрастта, това на Дейвис сякаш само нарастваше през цялата му кариера, която обхващаше повече от пет десетилетия, различни жанрове и множество лейбъли. Дори и на 80-годишна възраст той ръководеше кариерите на всички – от Бари Манилоу до победителките в „Американ Айдол“ Кари Ъндърууд и Кели Кларксън.

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