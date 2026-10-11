Крауфорд и Гербер с първа поява след смъртта на сина им

Супермоделът Синди Крауфорд и съпругът ѝ Ранде Гербер бяха забелязани за първи път на публично място след трагичната смърт на 27-годишния им син Пресли. Двойката бе заснета от папараци, докато се разхожда хваната за ръце на плажа „Зума“ в Малибу, Калифорния. По данни на Page Six, двамата са били облечени в небрежни спортни дрехи в светли тонове.

Трагедията със сина им настъпи на 20 септември в център за възстановяване в Санта Моника, като според първоначалните данни причината за смъртта вероятно е предозиране. От семейството призоваха за уважение към личното им пространство, а близки до Крауфорд споделят, че тя е напълно опустошена от загубата.

Подкрепа към семейството изрази и дългогодишният им близък приятел Джордж Клуни. На събитие в Лондон той описа случилото се като една от най-тежките трагедии и изпитания, през които едни родители могат да преминат.

Синди Крауфорд и Ранде Гербер са женени от 1998 г. и освен покойния Пресли, имат и дъщеря - известния модел Кая Гербер. Въпреки че семейството все още не е излязло с официално изявление, техните близки продължават да им оказват постоянна подкрепа в този болезнен момент.