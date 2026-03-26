Идва нов "Властелинът на пръстените"!

Холивуд отново отваря портите на Средната земя – и този път в играта влиза неочаквано име. Студиото Warner Bros. обяви, че Стивън Колбърт и синът му ще разработват чисто нов филм от вселената на "Властелинът на пръстените" – проект, който вече предизвиква вълнение и въпроси, съобщава "Варайъти".

Новината бе съобщена чрез видео, в което самият Питър Джаксън – човекът, превърнал сагата в кино легенда – даде първи детайли за предстоящото. Той започна с актуализация за другия проект от франчайза – филма „The Hunt for Gollum“, режисиран от Анди Съркис, който е планиран за 2027 г.

„Анди върши страхотна работа. Изглежда невероятно. Сценарият се оформя чудесно и мисля, че ще стане много силен филм“, казва Джаксън, преди да загатне за „много специален партньор“ в следващата стъпка на сагата.

In honor of Tolkien Reading Day and the destruction of the One Ring, we bring you a special announcement. pic.twitter.com/ufh9RLBIxO — Warner Bros. (@warnerbros) March 25, 2026

И тогава идва изненадата.

От екрана се включва Колбърт – водещият на The Late Show, но и заклет почитател на Дж. Р. Р. Толкин. Оказва се, че новият филм, озаглавен „The Lord of the Rings: Shadows of the Past“, ще стъпи върху части от книгата "The Fellowship of the Ring", които никога не са попадали във филмовата адаптация от 2001 г.

„Знаеш какво означават за мен книгите и какво означават твоите филми“, обръща се Колбърт към Джаксън. „Но това, към което постоянно се връщах, бяха шестте ранни глави от „Задругата на пръстена“, които никога не бяха развити във филма – от „Three Is Company“ до „Fog on the Barrow-Downs“. И си помислих: ами ако това може да бъде отделна история, която да се впише в голямата картина?“

Идеята не остава само фантазия. Колбърт я обсъжда със сина си – сценариста Питър МакГий, с когото изграждат концепцията и структурата на филма. След това се свързва с Джаксън, а през последните две години към проекта се присъединява и ветеранът от оригиналната трилогия Филипа Бойенс.

Официалното описание на сюжета звучи като обещание за завръщане към познатото – но с нова доза мистерия: четиринадесет години след заминаването на Фродо, Сам, Мери и Пипин тръгват да проследят първите стъпки от своето приключение. В същото време дъщерята на Сам – Еланор – открива дълбоко заровена тайна и решава да разбере защо Войната за пръстена едва не е била изгубена още преди да започне.

За Колбърт това е първа стъпка в света на мащабните кино продукции, но не и първа среща със Средната земя. Той има малка роля в The Hobbit: The Desolation of Smaug, а през 2019 г. режисира краткия филм „Darrylgorn“, в който участват самият Джаксън, Иън Маккелън, Виго Мортенсен и Илайджа Ууд.

Зад кулисите стои и силен творчески гръб. Бойенс е сред основните сценаристи на оригиналната трилогия „Властелинът на пръстените“, както и на филмите по "Хобитът", създадени заедно с Фран Уолш и Джаксън. Тя е съавтор и на мащабния „King Kong“ (2005).

Самият МакГий също не е новак – работил е по продукции като Star Wars: The Rise of Skywalker, сериала Outer Banks, The Righteous Gemstones и Blue Bloods, а извън киното е фронтмен на рок групата Evil Twin.

Историята, започнала с книгата „The Hobbit“ през 1937 г., а по-късно разраснала се в епичната трилогия на Толкин през 50-те години, продължава да живее – и да се пренаписва. Филмите на Джаксън, излезли между 2001 и 2003 г., спечелиха общо 17 награди „Оскар“, включително 11 за финалната част „The Return of the King“.

Сега обаче вратата към Средната земя се отваря по нов начин – през забравени страници, неизказани истории и едно въображение, което отказва да остави магията да угасне.

