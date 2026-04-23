"Господин за един ден" - култовият филм на Николай Волев в кино „Одеон“

Кинопанорама, посветена на режисьора Николай Волев (1946-2024), продължава тази вечер с прожекция на станалия почти легендарен филм „Господин за един ден“ в кино „Одеон“. Събитието връща на голям екран една от най-разпознаваемите български сатири, която и десетилетия след създаването си остава болезнено актуална.

Лентата от 1987 г., със сценарий на Никола Статков и операторска работа на Красимир Костов, събира впечатляващ актьорски състав - Тодор Колев, Йорданка Стефанова, Ицхак Финци, Стоян Гъдев, Павел Поппандов и Георги Мамалев, които изграждат един колоритен и запомнящ се свят.

Историята проследява Пурко - малък човек, притиснат от живота и хвърлян в поредица от абсурдни ситуации. В стремежа си към по-добър живот той вижда спасение в образа на „господина“ - добре облечен, уважаван и финансово стабилен. Готов да жертва последните си спестявания, героят тръгва по пътя към този илюзорен идеал, но бързо осъзнава неговата фалшивост и цинизъм.

С присъщата си ирония филмът разкрива общество, в което стойността на човека се измерва не с морал и достойнство, а със средства и външен блясък. В крайна сметка Пурко намира сили да се върне към себе си - с кларинет в ръка и с усмивка, която превръща разочарованието в тихо, но силно послание към света.

