"Господин за един ден" - култовият филм на Николай Волев в кино „Одеон“
Една от най-силните български сатири се завръща пред публика
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Една от най-силните български сатири се завръща пред публика
Ще бъдат показани 10 филма от Австрия, Италия Германия, Канада, Исландия, Швейцария, Япония
София. Кинопанорама по повод диамантения юбилею от първото изкачване на Еверест (8848 м) ще се проведе в София от 4 до 10 юни. Най-високият връх в све...