Цивилизационен шок! "Бангаранга" на Дара стана дива чалга

След като Дара завладя сърцата на българите и на много европейци с песента си, която ще ни представлява на „Евровизия“, в интернет излезе чалга версия на хита "BANGARANGA", съобщава "Блиц".

Кавърът, както и видеото, създадени с помощта на изкуствен интелект, са дело на Марио Манев. Чалга версията вече събира все по-голяма популярност в YouTube.

„България има своя достоен представител на „Евровизия“ – атрактивната Дара! Песента BANGARANGA е всичко, което конкурсът обича – артистичност, самоувереност, лесно запяваема мелодия, модерно звучене и леки етномотиви. Аз реших да се концентрирам върху последното и да го усилвам максимално! Затова в моята версия електронните бийтове остават на заден план, а на преден план излиза ромски оркестър", гласи описанието на клипа в канала „2Iоор АI“, собственост на ентусиаста Марио Манев.

