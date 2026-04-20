Ранни сутрешни данни от ЦИК пренареждат силите в парламента

Централната избирателна комисия публикува междинни резултати от парламентарните избори при 60,79 процента обработени протоколи на секционните избирателни комисии. Данните са към 6:00 часа и очертават ясна преднина за Прогресивна България. Резултатите показват и оспорвана битка за следващите позиции. Окончателното разпределение ще стане ясно след пълната обработка на протоколите.

Прогресивна България – 44,587%

Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ) – 14,263%

ГЕРБ-СДС – 13,013%

Възраждане – 4,966%

Движение за права и свободи (ДПС) – 4,581%

Данните показват сериозна дистанция между първата политическа сила и останалите участници, като разликата надхвърля 30 процентни пункта. В същото време няколко формации остават в близост до изборната бариера, което прави крайното разпределение на местата в парламента силно зависимо от оставащите необработени протоколи.

Съгласно Изборния кодекс Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите не по-късно от четири дни след изборния ден. Имената на избраните народни представители следва да бъдат оповестени до седем дни след вота.

В страната се проведоха осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам, което подчертава продължаващата политическа нестабилност и трудностите при формирането на устойчиво управление.

