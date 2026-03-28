Радев удари ПП-ДБ: Мълчат за следващото престъпление срещу България!

Президентът (2017-2026 г.) и лидер на коалиция „Прогресивна България“ Румен Радев отправи остри обвинения към ПП-ДБ по време на предизборна среща във Варна, като заяви, че зад мълчанието на коалицията се крият опасни намерения за страната.

„Олигархията ни лишава от правосъдие, източва парите ни и няма да се спре и пред най-страшното - да отнеме водата ни и да отрови земята ни“, заяви Радев пред граждани.

Той директно обвърза темата със споровете около добива на шистов газ. „Борисов говори открито за добив на шистов газ в Северна България, нашата житница. Сглобкаджиите от ПП-ДБ мълчат, но това е следващото престъпление, което ни готвят. Има само една сила, която ще ги спре, и това сте вие“, подчерта Радев.

Лидерът на „Прогресивна България“ заяви, че вотът за коалицията е вот „за земята, природата, водата и храната на нашите деца“, като постави темата за националните ресурси в центъра на кампанията.

От Варна той отправи и призив към българите в чужбина. „Знам, че сте разочаровани. Знам, че неведнъж сте лъгани, но България е във вашите мисли и сърца. Затова ви призовавам - излезте и гласувайте! За да имаме една прогресивна България“, заяви Радев.

Икономическа програма и приоритети

По време на срещата лидерът на „Прогресивна България“ акцентира върху икономическата програма на коалицията, представена на 19 март в София.

„Приоритет за нас е българският бизнес - малкият, фамилният, средният бизнес! Планираме облекчаване на бюрокрацията, дигитализация, подкрепа за инвестиции и европейско финансиране, ясни правила и привличане на стратегически инвеститори“, заяви той.

Радев подчерта, че потенциалът на Варна за развитие в тези направления е значителен и обеща, че ще бъде използван.

Туризмът като ключ за Варна

В изказването си той отдели специално внимание на туризма като основен сектор за региона. „Ние ще работим за висококачествен туристически продукт в четири сезона - това означава повече свързаност, достъпност, образование и висока квалификация“, каза Радев.

Той посочи, че водач на листата в 3-ти МИР е Илин Димитров - експерт в сферата на туризма, и подчерта, че коалицията разполага с необходимия капацитет за развитие на сектора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com