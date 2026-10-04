Петър Волгин посети град Елин Пелин и поднесе цветя на паметника на българския писател

Кандидатът за вицепрезидент на “Възраждане” посети града за среща разговор с избиратели. Първото нещо, което направи, е да посети паметника на Елин Пелин в града.

“Цветя в знак на уважение към Елин Пелин – един от най-прекрасните български писатели, защото е много важно да помним корените си. Ние можем да познаваме всякаква литература, всякаква култура – и европейска, и американска, и всякаква друга, но това, което е най-важно за нас, е да помним откъде сме тръгнали. И понеже Елин Пелин е един от хората, които много добре познават българския народ и много добре отразяват това, което представлява българският народ, затова отдаваме тази почит, така както отдаваме почит на всички българи, които са допринесли за развитието на страната ни и за развитието на българския дух. Много е важно да сме в съзвучие с това, което мислят, с това, което искат хората. Обикновените хора, не тези, които са по висините, не тези, които са по върховете, а именно най-обикновените хора”, каза Петър Волгин пред присъстващите граждани.

След това всички се насладиха на концерта на духовите оркестри, който се проведе на площада и в продължение на часове обсъждаха бъдещето на страната ни на по чаша кафе, като част от поетата от местната структура инициатива “На кафе с Петър Волгин - среща разговор”.

“За нас е много важно да присъстваме в тези градове, в тези населени места, които може да не са изключително многолюдни, изключително огромни, но в тях е запазен именно този български дух, за който говорим, и нашата задача е да го изкарваме на преден план, да покажем това, което е България, защото няма нищо по-ценно от изконно българските неща, от изконно българските идеи и вярвания. Само така можем да съхраним страната си. Няма да я съхраним, ако просто подражаваме на някого. Ще я съхраним, ако се връщаме постоянно към корените си и именно оттам черпим своите сили, именно оттам черпим идеите си за бъдещето на България – за една България, която ще бъде действително силна, действително просперираща и наистина независима държава”, обърна се към всички присъстващи Петър Волгин, който добави още, че народът ни има нужда от нова колективна цел, а за да я постигнем, трябва да бъдем обединени.

В настоящата предизборна кампания Петър Волгин и Костадин Костадинов водят един различен разговор, на площада с хората - там, от където трябва да бъдат взимани решенията за страната ни, продиктувани от желанията на българския народ.

Кандидатпрезидентската двойка застава зад приоритетите, поставени от гражданите, участвали в анкетата, предшестваща номинацията на Костадин Костадинов и Петър Волгин и ще работят за свободна, независима, благоденстваща България със силна армия и стабилна граница, ще работят за образователен и научен просперитет.

Костадинов и Волгин - различният избор е с номер 11!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!