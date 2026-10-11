Кирил Вълчев в Карлово: Това е Градът на свободата, защото тук е роден Левски

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев посети Карлово.

„Това е Градът на свободата, защото тук е роден Левски. Градът на знанието, защото Карлово е родното място на Евлоги и Христо Георгиеви – дарителите на първия български университет в София, и на Иван Богоров – издателя на първия български вестник „Български орел““, каза той пред симпатизантите, които се събраха пред Народно читалище „Васил Левски – 1861“. Вълчев припомни, че тази година се навършват 180 години от издаването на първия български вестник.

Кандидатът за вицепрезидент нарече още Карлово и „Град на напредъка“ заради промишлеността и розопроизводството, но акцентира, че развитието се дължи и на волята на жителите му, ярък пример сред които е Христо Проданов – първият българин, изкачил Еверест преди 42 години.

„За съжаление, в сравнение с тогава, днес в Карлово живеят с една трета по-малко хора. Трябва ни съгласие как в българските градове да има отново повече хора“, каза Кирил Вълчев и цитира Левски, според когото „Всичко се състои в нашите задружни сили“.

Младежи, присъстващи на срещата, се интересуваха как да привлечем повече бесарабски българи да дойдат в България, каква трябва да е политиката на държавата ни към Република Северна Македония и за отпадането на „домовата книга“ от Конституцията.

На въпрос на студенти от Пловдивския университет за участието на повече млади хора в управлението, Кирил Вълчев сподели за плановете им с Илияна Йотова да има постоянен Младежки съвет към президентската институция. В Съвета ще влязат победителите от идеатони „България 2032“. Това ще бъдат надпревари на идеи за бъдещето на България след 14 века в Европа и 20 години в Европейския съюз, които ще се организират във всички университети в страната. През 2032 г., когато завършва следващият президентски мандат, се навършват 1400 години от документираното в историческите извори първо българско държавно образувание на европейска територия – Стара Велика България през 632 г.

Кандидатът за вицепрезидент поднесе цветя пред паметниците на Евлоги и Христо Георгиеви и на Васил Левски в Карлово.