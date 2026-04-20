Изборен взрив в Лондон! Опашки, скандали и рекордна активност

Рекордна избирателна активност и напрежение белязаха вота на българите във Великобритания, като само в една секция в Лондон гласуваха над 2000 души. Данните на ЦИК при почти 96 процента обработени протоколи показват около 25 000 гласували, което е значително повече спрямо последния парламентарен вот. Активността на Острова е нараснала с близо 20 процента. Изборният ден премина при сериозни струпвания и инциденти в някои райони.

Най-натоварена се оказа секцията в квартала Палмърс Грийн, където беше отчетен рекорден брой гласували. В британската столица бяха разкрити общо 15 секции, като седем от тях бяха в посолството и преминаха сравнително спокойно.

Сериозните проблеми възникнаха в Северен и Източен Лондон, където имаше само по една секция и се образуваха дълги опашки. Наложи се изборният ден да бъде удължен с един час, но въпреки това част от гласоподавателите не успяха да упражнят правото си на вот.

Напрежението пред някои секции ескалира до крясъци и чупене на маси, като ситуацията излезе извън контрол за кратко. В крайна сметка секциите бяха затворени, но с недоволство сред чакащите.

Резултатите от гласуването във Великобритания показват различна политическа картина спрямо страната. Прогресивна България води с близо 46 процента, следвана от ПП-ДБ с около 24 процента. На трето място се нарежда Величие, следвана от Възраждане, а МЕЧ също е над 4 процента.

ГЕРБ-СДС остава под тази линия с 3,8 процента подкрепа сред българите във Великобритания. Общо 306 души са избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com