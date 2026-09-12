Изборен взрив в Лондон! Опашки, скандали и рекордна активност
Секцията в Палмърс Грийн преля, вотът удължен след напрежение и стотици чакащи
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Секцията в Палмърс Грийн преля, вотът удължен след напрежение и стотици чакащи
28 са моряците на българския ферибот „Дружба“, който плава по линията Бургас-Батуми
Извоювахме я, за да не пътуваме 120 км до урните, разказва Павел Кондов "Който иска да направи нещо, намира средства, а който не иска да го направи,...