Франс прес: Историческа победа за Радев, България влиза в нов политически етап

Бившият президент Румен Радев постигна убедителна победа на парламентарните избори, като според частичните резултати печели 44,58 процента от гласовете. Неговата коалиция Прогресивна България се очертава като първа политическа сила и получава абсолютно мнозинство в парламента. Данните показват сериозна преднина пред основните конкуренти и засилен интерес към вота. Резултатът идва на фона на рекордна активност за последните години.

Категорична победа и мнозинство в парламента

Според публикуваните данни коалицията на Радев печели 132 места в 240-местния парламент. Това дава възможност за самостоятелно управление и поставя началото на нов политически етап в страната. Радев, който беше президент от 2017 до 2026 г., подаде оставка през януари, за да се включи в надпреварата, а успехът му променя изцяло политическата конфигурация.

Срив за конкурентите и нов баланс на силите

Консервативната партия ГЕРБ, водена от Бойко Борисов, остава далеч назад със 13,01 процента, докато коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България" събира 14,26 процента. Данните са на база обработени 60,79 процента от протоколите. Така се очертава ясно разместване в политическите позиции и отслабване на традиционните играчи.

Рекордна активност след години на апатия

Избирателната активност надхвърля 50 процента - най-високото ниво от 2021 г. насам, според данни на "Маркет линкс". За сравнение, през 2024 г. тя беше едва 39 процента, което показваше сериозно недоверие към политическата система. Според анализатори настоящият вот отразява мобилизация на избирателите и търсене на промяна.

Радев: Победа на надеждата над страха

„Преодоляхме апатията. Това е победа на надеждата над недоверието, победа на свободата над страха“, заяви Радев пред свои поддръжници. Той подчерта, че страната ще продължи европейския си път, но с по-критичен и прагматичен подход към политиките на ЕС. Според него Европа трябва да се адаптира към новите глобални реалности.

Външнополитически позиции и спорни сигнали

Преди изборите Радев изрази позиции, близки до тези на Унгария и Словакия по темата за военната помощ за Украйна, като постави под въпрос ползите за България. В същото време той подчерта значението на членството в ЕС и икономическите ползи от него, като се опита да балансира между различни политически послания.

Експертни оценки и реакции

Боряна Димитрова от "Алфа рисърч" определи Радев като „ясен победител“, отбелязвайки слабия резултат на ГЕРБ. Политологът Теодор Славев посочи, че Радев е привлякъл част от избирателите на "Възраждане" със своите позиции и антиелитарни послания. Данните показват, че и част от гласоподавателите на прозападни партии са пренасочили подкрепата си.

Политически реакции и предупреждения

Бойко Борисов поздрави Радев за победата, но подчерта, че управлението ще бъде по-трудно от спечелването на изборите. „Печеленето на избори е едно, управлението - друго“, заяви той. Изказването му идва на фона на политическа нестабилност, която продължава вече няколко години.

Кризата и очакванията за промяна

От 2021 г. България премина през серия от избори и краткотрайни правителства след масови антикорупционни протести. Радев, бивш генерал от Военновъздушните сили, заяви, че целта му е да сложи край на политическата криза и да промени управленския модел.

