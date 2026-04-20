ЦИК при 78% обработени протоколи - Радев води убедително

Централната избирателна комисия публикува нови междинни резултати от парламентарните избори при 78,24 процента обработени протоколи на секционните избирателни комисии. Данните очертават категорична преднина за "Прогресивна България" на Румен Радев. Резултатите показват и ясна конфигурация на силите в бъдещия парламент. Очаква се окончателната картина да се изясни след пълната обработка.

Прогресивна България - 44,481%

Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ) - 13,651%

ГЕРБ-СДС - 13,184%

Движение за права и свободи (ДПС) - 5,855%

Възраждане - 4,432%

Под изборната бариера на този етап остават МЕЧ, Величие и Сияние, които събират около 3 процента от гласовете всяка. БСП-Обединена левица също остава извън парламента с 3,032 процента.

Данните показват сериозна дистанция между първата политическа сила и останалите участници, като разликата надхвърля 30 процентни пункта. В същото време битката около 4-процентната бариера остава изключително напрегната до последните протоколи.

Почти напълно обработени са и гласовете от чужбина - 95,74 процента. И там Прогресивна България е първа сила със 38,432 процента. След нея се нарежда ПП-ДБ с 22,259 процента, а ДПС е трета политическа сила с 8,664 процента.

В чужбина ГЕРБ остава едва на шесто място със 4,626 процента, изпреварена от Величие с 5,719 процента и Възраждане с 5,164 процента, въпреки че тези резултати не са достатъчни за парламентарно представителство.

Съгласно Изборния кодекс Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите не по-късно от четири дни след изборния ден. Имената на избраните народни представители следва да бъдат оповестени до седем дни след вота.

