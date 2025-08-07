Уникални открития показват в изложба на елинистическото злато у нас

Нож от желязо със златни апликации и инкрустации, уникална златна гривна с отлети фигурки с полускъпоценни камъни, златна огърлица, златен пръстен с желязна плочка, златен венец, златни апликации от ризница, златни мъниста от конска амуниция - това са само част от акцентите в изложбата „Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар“, която ще бъде открита на 12 август в Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), съобщават организаторите.

Събитието се организира от НАИМ-БАН и Община Тополовград и е посветено на едно от най-впечатляващите археологически открития в България през последните години.

Акцент в изложбата е и масивният златен начелник от конска сбруя с изображение на змия, представен за пръв път по-рано тази година в рамките на изложбата „Българска археология“, отбелязват от екипа.

