Пампорово - курортът, който лекува

240 слънчеви дни годишно чакат гостите на природната аптека на Европа

Най-доброто място у нас за туризъм, който възстановява съня

Разположен в сърцето на Родопите, Пампорово е един от най-известните климатични курорти на Балканите. С надморска височина от около 1500 метра в централната част на курорта, дестинацията впечатлява със своята природна красота, чист въздух с ниска влажност и високо съдържание на фитонциди и отрицателни йони, което го прави особено подходящ за възстановяване и цялостно укрепване на организма, както и профилактика на белодробни и метаболитни заболявания. Пампорово е най-слънчевият зимен курорт в Източна Европа с над 240 слънчеви дни годишно, умерен климат и сравнително голяма естествена снежна покривка през зимата.

Пампорово АД - стратегически инвеститор и оператор на туристическата инфраструктура

"Пампорово" АД е основен инвеститор в региона и собственик на всички лифтови съоръжения, система за технически сняг и друга ключова туристическа инфраструктура в едноименния курорт, както и в ски зона Мечи чал (Чепеларе). Компанията е част от СИЕСАЙЕФ холдинг и следва дългосрочна инвестиционна визия, насочена към устойчиво развитие и превръщане на Пампорово в модерна, четирисезонна дестинация. Приоритетите включват цялостната модернизация на съществуващите съоръжения, осъществяване на връзката между ски зоните Пампорово и Мечи чал, както и развитие на нови възможности в сферата на здравния туризъм.

Зимата в Пампорово - уют, сигурност и първокласни условия за ски спорт

През зимата Пампорово предлага отлични условия за ски туризъм и зимни спортове, съчетани с тишина, комфорт и чиста планинска среда. Пистите са изключително разнообразни и разположени около връх Снежанка, подходящи за семейства с деца и начинаещи, а качването до върха се осъществява от няколко различни туристически центрове, което позволява да се разпредели туристопотока и да се избегнат опашките и чакането. Курортът разполага с най-ефективната система за изкуствено заснежаване на Балканския полуостров с над 300 оръдия за сняг, която позволява при температура от под -4 градуса за 72 часа да бъдат отворени над 80% от всички писти. Допълнителни удобства включват фън зона за фрирайд, детска зона с атрактивни фигури, ски градина за деца от 4 до 7 години и модерна зона за обучение.

Лято в Пампорово - приключение, природа и пълноценен отдих

През летния сезон Пампорово разгръща съвсем различно, но не по-малко вълнуващо лице - зелено, зареждащо и пълно с възможности за активна почивка. Сърцето на летните активности е Приключенски парк "Язовира" - място, където спокойствието на природата среща емоцията на приключенията. Разположен сред живописна борова гора, в непосредствена близост до язовир Снежанка, паркът предлага разнообразие от активности за деца, тийнейджъри и възрастни. Това е перфектното място за семейства, организирани групи и всички, които търсят комбинация от движение, игри и природа. От средата на юли бе пуснат в експлоатация и алпийски тролей с дължина от 360м, а от следващото лято ще заработи и зона за скално катерене, разполагаща с 8 линии с височина от 7 м, подходящи за деца, тийнейджъри и любители на адреналина.

Любителите на колоезденето могат да се насладят на един от най-големите даунхил паркове в България, а за любителите на крос-кънтри колоезденето има осигурени над 10 маршрута около Пампорово. През курорта преминават и няколко от най-любимите туристически маршрути в Централните и Източни Родопи.

Здравен туризъм - новата идентичност на Пампорово

Благодарение на своя климат, природни дадености и чист въздух, Пампорово се утвърждава като едно от малкото места в страната с реален потенциал за развитие на здравен туризъм. Въздухът, наситен с отрицателни йони и фитонциди, подпомага дихателната система, подобрява качеството на съня, намалява кръвното налягане и действа благотворно на нервната система. Курортът вече предлага специализирани програми, насочени към профилактика, рехабилитация и здравословен начин на живот. Всички програми се провеждат в хотелите "Перелик" и "Орловец", които предлагат висок стандарт на настаняване и медицинско обслужване в модерния СПА център в хотел "Перелик", където се предлагат разнообразни релаксиращи и терапевтични процедури, адаптирани към индивидуалните нужди.

Инвестиции с визия за устойчиво развитие

"Пампорово" АД активно инвестира не само в ски и летен туризъм, но и в устойчивото развитие на региона като здравна и климатолечебна дестинация. Сред ключовите проекти е изграждането на балнеологичен и медицински комплекс в село Беден, който ще използва местни минерални води с доказани лечебни свойства. Комплексът ще бъде свързан с Пампорово чрез организиран транспорт и ще предлага целогодишни възможности за балнеолечение, физиотерапия и рехабилитация. Тази инициатива е част от цялостната стратегия за превръщане на региона в модерен европейски център за здравен туризъм.

Почивка от ново измерение

Пампорово е много повече от традиционен курорт - това е целогодишна дестинация, в която природата, активният начин на живот и здравето се преплитат в едно хармонично цяло. Със своите уникални климатични характеристики, развита инфраструктура, спокойна атмосфера и насоченост към иновации в здравния туризъм, курортът предлага ново измерение на почивката - осъзната, лечебна и възстановяваща. Подходящ както за семейства с деца, така и за любители на спорта, хора с динамично ежедневие и всеки, който търси бягство от шума и възвръщане на вътрешния си баланс, Пампорово остава вярно на своята същност - място, където природата лекува, а почивката наистина възстановява.

