Пампорово - курортът, който лекува
Алпийски тролей радва тийнейджърите, догодина отваря врати и зоната за скално катерене
Следете всички новини, анализи и коментари за Скално Катерене. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Алпийски тролей радва тийнейджърите, догодина отваря врати и зоната за скално катерене
Discovery Channel отвежда зрителите сред поразителни дестинации по стъпките на мъжете и жените, решили да се изправят срещу стихиите. „Смелост или глу...
Уникалният катерач преодолявал гладки като стъкло канари по гуменки и без въжета.
Румънски водолази напълниха Тюленово, хазайки ги гощават с домашни мекици