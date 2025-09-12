Жестоки глоби в Гърция за нарушения с имоти

Желязна регулация за краткосрочните наеми въвеждат в южната ни съседка.

От 1 октомври 2025 г. в Гърция влиза в сила нов, изключително строг режим за собствениците на имоти, които отдават жилища чрез платформи като Airbnb.

Всеки апартамент или къща ще трябва да има застраховка „Гражданска отговорност“, клетвена декларация от електротехник за безопасна електросистема, детектори за дим, релета за течове, пожарогасители, табели за евакуация и аптечка.

Задължителни стават още сертификат за борба с вредителите и дезинсекция, както и ръководство с телефонни номера за спешни случаи и подробни спецификации за осветление, вентилация и климатизация.

Проверки и солени глоби

Специални екипи на Данъчна полиция и Министерството на туризма ще извършват проверки на място с десетдневно предизвестие, но при строги правила: инспекторите трябва да се легитимират с официален документ и писмена заповед, а всички нарушения ще се записват.

Глобите започват от 5000 евро за първо нарушение, стигат до 10 000 евро за второ и до 20 000 евро за трето в рамките на една година. Отказът да се допуснат инспектори автоматично се счита за нарушение.

Баланс между туризъм и достъпни жилища

Гръцкото правителство цели да спре неконтролирания ръст на краткосрочните наеми, който изтласква местните жители от пазара. В центъра на Атина вече има близо 60 000 активни обяви, а на островите цените на малкото налични жилища се доближават до тези в Лондон.

Новите мерки трябва да охладят пазара и да върнат част от имотите за дългосрочно наемане, като се очаква високите глоби да възпрат дребните собственици и да поставят под контрол лавинообразния ръст на обявите.

