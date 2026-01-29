Турски компании навлизат в наш град. Ключови проекти

Увеличава се интресът на турските компании към Бургас.

Кметът на града Димитър Николов се срещна с представители на местната власт от Турция, за да обсъдят разширяване на сътрудничеството в икономиката, здравеопазването и образованието. В срещата участваха кметове от областите Анкара, Ескишехир, Маниса и Къркларели, както и председателят на Стоковата борса в Къркларели Серхад Гюней, посочиха от пресцентъра на общинската администрация в Бургас.

По време на разговорите е отчетен засилен интерес от страна на турски компании към индустриалните зони на Бургас след проведения миналата година съвместен икономически форум с участието на над 180 фирми.

Кметът Димитър Николов представи ключови проекти, сред които изграждането на нова детска болница с 26 клиники и нов студентски кампус, който се очаква да бъде завършен през следващата година, се посочва още в съобщението. Предстои да бъде обсъдена и готовността за партньорство с турски лечебни заведения и висши училища за обмен на опит в медицината и науката.

В срещата участваха още кметът на Камено Жельо Върдунски и директорът на дирекция "Икономически дейности“ в Община Бургас Ивелина Стратева.

През март миналата година посланикът на Турция у нас Мехмет Уянък заяви в Бургас, че турската страна ще продължи да работи активно с институциите в България за засилване на икономическите връзки. Посланикът каза, че през 2024 година стокообменът между България и Турция е отбелязал растеж в размер на 15,6 на сто, а турски предприятия в страната ни осигуряват повече от 15 000 работни места.

