Проблем за старите коли! Ново гориво в Европа, кога го очакваме у нас

Горивото E10 със съдържание на етанол 10% замени горивото E5 в Eвропа през 2022 . В Германия обаче вече се провеждат тестове на гориво E20, което се въвежда и в други държави по света. И много шофьорите се страхуват, че новото гориво ще бъде едва ли не „смъртна присъда“ за по-старите автомобили. Освен това, според изследвания, разходът на гориво на E20 може да бъде с няколко процента по-висок от този на E10, пише "Аутомедия".

ETS II ще промени цените на горивата

Въвеждането на Европейската схема за търговия с емисии (ETS II) през 2027 ще промени из основи пазара на горива. Системата ще покрива транспорта и строителството, като ще налага такси за всеки тон емисии на CO2. Според прогнозите на анализаторите цената на сертификатите за емисии може да се увеличи от първоначалните 45 евро на тон през 2027 до 100 евро през 2030.

На практика това означава увеличения на бензиностанциите. Оценките на Европейската комисия говорят за увеличение на цените на бензина и дизела с 0.25 евро цента на литър до края на десетилетието. За средностатистически шофьор, който изминава 15 000 км на година, това ще бъде съществен разход.

В тази ситуация горивото E20 се появява като потенциално решение. Тъй като само изкопаемата част от горивото ще подлежи на такси за емисии на CO2, бензинът с 20% примес на биоетанол може да бъде по-евтин от традиционния E10 или E5.

По-високо изгаряне на цена на по-ниски емисии

Биоетанолът има по-ниска енергийна стойност от бензина – литър етанол съдържа около 34 процента по-малко енергия от литър бензин. В случая с E20 това означава увеличение на разхода на гориво с около 3-4 процента в сравнение с Е10 и дори 6-7 процента в сравнение с чистия бензин Е5.

За кола, която изгаря средно 7 литра на 100 километра с E10, преминаването към E20 би означавало разход от около 7,2-7,3 литра. С годишен пробег от 15 000 км това са допълнителни 30-45 литра гориво. Въпреки това, ако приемем по-ниска цена на E20, общите разходи за гориво могат да останат подобни или дори по-ниски.

Министерството на петрола и природния газ на Индия, където вече се използва E20, твърди, че спадът в ефективността не е драстичено и зависи от редица фактори - стил на шофиране, техническо състояние на автомобила, налягане в гумите или използване на климатик. Индия също така подчертава, че по-високото октаново число на етанола (108,5 срещу 91-95 за бензина) подобрява ускорението и намалява детонационното горене.

Подходящо ли е горивото E20 за по-стари автомобили?

Настоящият стандарт DIN EN 228 позволява максимум 10 процента етанол в бензина. Въвеждането на Е20 ще изисква промяна в регламентите както на равнището на ЕС, така и на национално равнище.

Volkswagen обяви, че ще провери съвместимостта на своите модели, произведени след 2015, с гориво E20. Други германски производител – като BMW и Mercedes, провеждат подобни анализи. Тестовете на автопарка се провеждат от 2023 в Манхайм, където избрани превозни средства на компанията зареждат експерименталния E20 и инженерите наблюдават въздействието върху двигателя, горивната система и емисиите.

Собствениците на по-стари автомобили може да имат проблем. По-високите концентрации на етанол могат да ускорят разграждането на някои от уплътненията и гумените тръбопроводи в горивната система. Това важи особено за превозни средства от преди 2010, които не са проектирани за горива, съдържащи голямо количество биоетанол. Цената за подмяна на уплътнения обикновено не е голяма, но при някои модели може да се наложи подмяна на цялата горивна помпа или инжектори.

Бразилия използва гориво E27 с 27% съдържание на етанол от години, без големи технически проблеми. Същите компании - Toyota, Honda, Hyundai - които предупреждават за E20 в Европа, произвеждат автомобили там, които перфектно се справят с горивата с високо съдържание на етанол.

Индия въведе задължителен E20 през 2025., твърдейки, че през последните 11 години програмата за смес от етанол е довела до спестяване на внос на петрол на стойност 144 милиарда рупии, заменила е 24,5 милиона тона суров петрол и е намалила емисиите на CO2 със 73,6 милиона тона - еквивалентно на засаждането на 300 милиона дървета.

Поддръжниците на E20, включително германският автомобилен клуб ADAC, го виждат като решение, което позволява бързо намаляване на емисиите от съществуващия автопарк. Въвеждането на Е20 не изисква изграждането на нова инфраструктура - съществуващите бензиностанции могат да ги разпространяват с малки модификации.

Критиците, главно екологични организации, посочват конфликт между производството на биогорива и храните. Производството на етанол от царевица или захарна тръстика се конкурира за земеделска земя с хранителни култури. Освен това вносът на етанол от Бразилия или САЩ може косвено да допринесе за обезлесяването на Амазонка.

Има и опасения, че по-евтиният E20 ще забави прехода към електрически автомобили. Ако шофьорите могат да продължат да карат автомобили с вътрешно горене по-евтино благодарение на биогоривата, мотивацията за закупуване на по-скъп електрически автомобил ще намалее.

Кога да очакваме бензин E20 на нашите бензиностанции?

Реалистичната дата за въвеждане на E20 в България е най-рано 2027-2028. Първо трябва да бъдат изменени директивите на ЕС за горивата, а след това националните разпоредби относно биогоривата. Производителите на автомобили се нуждаят от време, за да тестват и издадат хомологация за своите модели.

