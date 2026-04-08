Посочиха най-надеждните употребявани автомобили

Експерти от Германския автомобилен клуб (ADAC) проведоха своето мащабно проучване за 2026 г. и съставиха списък с най-надеждните автомобили. В него бяха включени 20 достъпни употребявани модела .
Резултатите от проучването бяха публикувани на уебсайта на организацията. Експерти тестваха множество употребявани автомобили на три години. Най-добрите превозни средства бяха избрани въз основа на баланса на важни параметри като надеждност и разходи за поддръжка.
Списъкът включваше модели от няколко сегмента, фокусирайки се върху разнообразни превозни средства: бензинови, дизелови, хибридни и напълно електрически.
Най-надеждните употребявани автомобили от ADAC:
BMW 220i Active Tourer;
Citroen C4 BlueHDi 130;
Citroen e-C4 X;
Dacia Sandero TCe 90;
Fiat 500e;
Hyundai i20 1.0 T-GDI;
Kia EV6;
Opel Corsa 1.2 DI Turbo;
Opel Corsa-e;
Opel Corsa Electric Long Range;
Peugeot 208 1.2 PureTech;
Seat Leon 1.5 TGI FR;
Skoda Fabia 1.0 TSI;
Smart #1;
Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid;
Toyota Aygo X 1.0;
VW Golf 1.0 eTSI;
VW Golf 2.0 TDI;
VW Golf Variant 2.0 TDI R-Line;
VW ID.5 Pro.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com