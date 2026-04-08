Посочиха най-надеждните употребявани автомобили

Топ 20 модела

Снимка: Freepik
08 апр 26 | 14:42
Агенция Стандарт

Експерти от Германския автомобилен клуб (ADAC) проведоха своето мащабно проучване за 2026 г. и съставиха списък с най-надеждните автомобили. В него бяха включени 20 достъпни употребявани модела .

Резултатите от проучването бяха публикувани на уебсайта на организацията. Експерти тестваха множество употребявани автомобили на три години. Най-добрите превозни средства бяха избрани въз основа на баланса на важни параметри като надеждност и разходи за поддръжка.

Списъкът включваше модели от няколко сегмента, фокусирайки се върху разнообразни превозни средства: бензинови, дизелови, хибридни и напълно електрически.

Най-надеждните употребявани автомобили от ADAC:

  • BMW 220i Active Tourer;

  • Citroen C4 BlueHDi 130;

  • Citroen e-C4 X;

  • Dacia Sandero TCe 90;

  • Fiat 500e;

  • Hyundai i20 1.0 T-GDI;

  • Kia EV6;

  • Opel Corsa 1.2 DI Turbo;

  • Opel Corsa-e;

  • Opel Corsa Electric Long Range;

  • Peugeot 208 1.2 PureTech;

  • Seat Leon 1.5 TGI FR;

  • Skoda Fabia 1.0 TSI;

  • Smart #1;

  • Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid;

  • Toyota Aygo X 1.0;

  • VW Golf 1.0 eTSI;

  • VW Golf 2.0 TDI;

  • VW Golf Variant 2.0 TDI R-Line;

  • VW ID.5 Pro.

Още по тема Автомобили
