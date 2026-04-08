Естонски производители на млечни продукти с интерес към опита на „Ел Би Булгарикум“

Водещи естонски производители на млечни продукти, обединени в една от най-големите фермерски организации в страната Estonian Large Farmer’s Club, посетиха централата на „Ел Би Булгарикум“. Визитата бе инициирана от самите тях и е част от стремежа им да разширят международното сътрудничество и да обменят добри практики в сектора.

В рамките на посещението гостите се запознаха с историята, развитието и пазарното присъствие на българската държавна компания. Търговският директор Атанас Мишев и експертът от отдел „Международна дейност“ Люсиан Трендафилов представиха ключовите приоритети на дружеството, като акцентираха върху мисията на „Ел Би Булгарикум“ да работи изцяло с българско висококачествено сурово мляко — основа за запазване на автентичния вкус и високо качество на продуктите.

„В България сме, за да се запознаем отблизо със селскостопанския и хранително-вкусовия сектор и да почерпим опит“, заяви президентът на клуба Сивар Ирвал. По думите му, особено впечатление прави ролята на „Ел Би Булгарикум“ като символ на традиции и качество в българската хранителна индустрия.

Специален акцент по време на посещението беше поставен върху продуктовото портфолио на компанията, като гостите имаха възможност да се запознаят отблизо с пробиотичната серия PROWAY. Дегустацията на пробиотичния айрян предизвика висок интерес и положителни отзиви от страна на естонските млекопреработватели. Гостите опитаха и пресния кашкавал и бялото саламурено сирене от краве мляко на Ел Би, като отново изразиха положителни впечатления, отбелязвайки различията между традиционното българско сирене и видовете сирена, които се предлагат на естонския пазар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com