Питър Барон е председател на Управителния съвет на tbi bank

Питър Барон, CEO на tbi bank, поема ролята и на председател на Управителния съвет. Новината идва няколко дни след представянето на нови членове в Надзорния съвет на банката. Промените в лидерския екип са вследствие на скорошното придобиване на tbi bank от Advent International (САЩ) – един от най-големите и опитни глобални инвеститори в частен капитал, управляващ активи на стойност 100 милиарда щатски долара.

Питър Барон е банкер-иноватор, заемал редица ръководни длъжности в банки и финансови компании на различни европейски пазари. Има над 10-годишен опит в tbi bank, където е двигателят на трансформацията от малка традиционна банка в най-бързо развиващата се challenger банка в Югоизточна Европа. Именно лидерският стил на Питър отличава tbi на пазара с философия, която развива финтех мислене в екипа и култура, ориентирана към клиента.

„Вълнувам се за следващия етап в развитието ни като водеща challenger банка. Заедно с опитния екип и с подкрепата на новите партньори от Advent, сме готови да ускорим растежа си, базиран на продуктите, с които предлагаме все по-удобно дигитално банкиране на потребителите в Югоизточна Европа“, споделя Питър.

Чрез партньорство с над 38 000 търговски обекта в региона tbi bank помага на клиентите да получат това, от което имат нужда сега, а да го изплатят на вноски, като използват гъвкави финансови решения. В България tbi bank е известна и с карта neon и tbi bank app, които спестяват на клиентите редица традиционни банкови такси. Със супер приложението на tbi bank клиентите могат да извършват безплатни ежедневни банкови операции, да откриват депозитни и спестовни сметки при едни от най-добрите лихвени проценти на пазара, както и да разделят плащания на вноски без такси. Българите могат да станат клиенти на tbi bank с безплатна разплащателна сметка и карта neon, като просто изтеглят мобилното приложение, без да посещават банков офис.

