Експерт каза кога горивата ще поевтинеят. Не е скоро

Понижението на цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ е сред малкото положителни сигнали за пазара през последните седмици.

Според Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива обаче, е твърде рано да се правят категорични изводи за дългосрочна стабилизация.

"Ако се задържи дългосрочно, да кажем с трайно споразумение, което устройва всички страни в региона, много е вероятно цените да се върнат такива, каквито бяха допреди 15 февруари", заяви Хаджидимитров пред "България сутрин".

Това обаче няма как да стане веднага. Причината е, че рафинериите все още работят с вече закупен по-скъп петрол, което забавя прехвърлянето на по-ниските цени към крайния потребител.

По думите на експерта, дори при спад на международните цени, е необходимо технологично време, за да се "завърти" цикълът на доставки.

"Има натрупани загуби в бранша. Последните 45 дни работехме под маржа на печалба, беше 1-2%, което е крайно недостатъчно за самоиздръжката, дори за плащането на заплати и осигуровки. Така че това нещо трябва да се компенсира във времето и най-вероятно след около 3 месеца ще виждаме цени, които бяха в средата на февруари – около 1,20-1,30 евро", поясни Хаджидимитров за Bulgaria ON AIR.

През последните седмици цените на горивата се променят изключително често - понякога всеки ден.

Колебанията достигат до няколко процента и са провокирани основно от напрежението на международните пазари и резките движения при фючърсите на горивата.

Въпреки наближаващите великденски празници, потреблението остава по-ниско от обичайното за сезона. Докато в предишни години се е отчитал ръст от 40–50% преди празниците, сега увеличението е едва около 10%.

Това, според Хаджидимитров, показва, че много хора се отказват от пътувания заради високите цени.

Особено осезаем е спадът при по-скъпите горива, където потреблението е намаляло драстично, което говори за ясно изразено поведение на икономии.

Ако тенденцията към успокояване на пазара се запази, в рамките на около два месеца може да се очакват по-поносими цени.

