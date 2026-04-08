Нов данък в Европа! Кои автомобили засяга

Властите в Белгия обсъждат въвеждането на нов данък върху служебните автомобили от 2027, който ще засегне основно моделите на премиум производители като Audi, BMW и Mercedes, включително електрическите автомобили. В случая става въпрос за луксозните опции - от аудиосистеми от висок клас до масажни столове, които могат сериозно да променят корпоративния автомобилен пазар в Европа.

В случая идеята е, че ЕС активно насърчава преминаването на корпоративните автопаркове към електрическа тяга, но в някои държави – като Белгия, например, се наблюдава негативната страна на този процес. Компаниите масово регистрират скъпи автомобили чрез лизинг и наем, получавайки данъчни облекчения.

В резултат на това бюджетът на страната губи значителни суми – според оценки става дума за поне 2 милиарда евро. Затова властите искат да преразгледат системата и за целта ще въведат нов "луксозен индекс", който ще отчита оборудването на автомобила. Големите колела, скъпата акустика, осветлението, премиум материалите и други елементи за комфорт могат да бъдат подложени на допълнително данъчно облагане.

В същото време основни функции като вътрешни гуми или отопляеми седалки, напротив, могат да останат без допълнителни плащания, тъй като се считат за необходими за експлоатация. Основният риск е намаляване на привлекателността на взимането на лизинг и наемане на скъпи автомобили. За клиентите месечните плащания могат да се увеличат значително, което ще ги принуди да преосмислят избора си в полза на по-достъпни модели.

За премиум марките това е сериозно предизвикателство, тъй като корпоративните продажби съставляват значителна част от бизнеса им в Европа. Ако Белгия приложи тази инициатива, пазарът на служебни автомобили може да се промени драстично. Премиум моделите ще загубят част от предимствата си, а тенденцията към "умерени" и функционални автомобили може да се разпространи из цяла Европа, пише "Аутомедия".

