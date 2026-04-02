Избраха автомобил №1 в Европа

Новият електрически Renault 4 спечели Autobest Conquest 2026, ежегоден конкурс за определяне на най-добрата покупка на автомобил в Европа.

Резултатите бяха определени чрез комбинирана оценка от жури от 33 държави, както и от потребителски гласове, които бяха включени в крайния сбор за първи път.

През 2026 г. организаторите промениха подхода си за определяне на победителя. В оценката освен професионално жури бяха включени и зрители.

Първо експертите съставиха списък с финалисти, след което беше отворено онлайн гласуване. То се проведе от 19 януари до 28 март на официалния уебсайт на наградата и на медийни платформи в участващите страни. Събрани бяха общо над 10 милиона гласа.

Новото поколение Renault 4 е електрически автомобил, който напомня за класическия модел на марката, но е изграден върху модерна платформа.

Победата му в Autobest демонстрира търсенето на компактни електрически модели в Европа, особено в сегмента на достъпните автомобили.

