Бизнес

Избраха автомобил №1 в Европа

02 апр 26 | 20:30
2654
Агенция Стандарт

Новият електрически Renault 4 спечели Autobest Conquest 2026, ежегоден конкурс за определяне на най-добрата покупка на автомобил в Европа.

Резултатите бяха определени чрез комбинирана оценка от жури от 33 държави, както и от потребителски гласове, които бяха включени в крайния сбор за първи път.

През 2026 г. организаторите промениха подхода си за определяне на победителя. В оценката освен професионално жури бяха включени и зрители.

Първо експертите съставиха списък с финалисти, след което беше отворено онлайн гласуване. То се проведе от 19 януари до 28 март на официалния уебсайт на наградата и на медийни платформи в участващите страни. Събрани бяха общо над 10 милиона гласа.

Новото поколение Renault 4 е електрически автомобил, който напомня за класическия модел на марката, но е изграден върху модерна платформа.

Победата му в Autobest демонстрира търсенето на компактни електрически модели в Европа, особено в сегмента на достъпните автомобили.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Над 10 000 посетители в 6 града и повече от 250 закупени автомобила на Пролетния уикенд фест на китайските автомобили

Над 10 000 посетители в 6 града и повече от 250 закупени автомобила на Пролетния уикенд фест на китайските автомобили

Поради огромния интерес Чайна Мотор Къмпани продължава кампанията от фестивала: до 3 април включително при капаро от 100 евро за модел на BYD и DONGFE...

Общество
30 март | 13:03
0 коментара
3810
Още от Бизнес
Коментирай