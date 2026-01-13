Поскъпването под лупа: Проверки, нарушения и порязан ръст на цените

Над 1000 сигнала за необосновано увеличение на цените са подадени в Национална агенция за приходите от началото на годината, като 40% от тях идват от София. Данните показват рязко обществено напрежение около поскъпването, което принуди институциите да преминат към масови проверки на търговски обекти в цялата страна.

В столицата съвместни екипи на НАП и Комисия за защита на потребителите влязоха на проверка в бръснарница, докато в Хасково инспекцията беше насочена към пункт за технически прегледи на автомобили. Там промени в цените не са установени, но собствениците сигнализират за рязко нарастване на разходите. „Ние плащаме наем, а наемателите, от които получаваме обекта, го актуализират съобразно инфлацията. Те също си вдигат наемите“, заяви пред бТВ Николай Николов, председател на пункт за технически прегледи.

От приходната агенция подчертават, че всяко увеличение се разглежда детайлно и не се приема автоматично като оправдано. „Ние сме длъжни да се върнем по цялата верига назад – от търговеца, през доставчика, до производителя, за да видим откъде идва увеличението и дали то е икономически обосновано“, обясни Божана Илиева, главен експерт в НАП. Според Анна Митова от агенцията от началото на годината досега вече са констатирани 28 нарушения, свързани с необосновано покачване на цените.

Част от търговците признават, че са планирали повишения, но са отстъпили под натиска на клиентите и заради новите регулации. „Разбрахме, че от 1 януари влиза нов закон, актуализираме цени, дори се наложи да ги свалим надолу, за да излизат числата закръглени“, казва търговец, който е отменил поскъпване заради негативната реакция на потребителите. Проверките продължават, а институциите дават сигнал, че всяко необосновано увеличение ще бъде санкционирано.

