Петролът свършва в Азия. Следват Европа и САЩ

Блокадата на Ормузкия проток вече удря запасите, недостигът пълзи на запад

Петролът свършва в Азия. Следват Европа и САЩ
30 мар 26 | 9:53
223
Иван Ангелов

Блокирането на Ормузкия проток вече започва да се усеща по света, като първите признаци на недостиг се появяват в Азия. Това показва анализ на банката JPMorgan, според който петролният шок ще се разпространява постепенно към Европа и САЩ. Причината е в логистиката на доставките, които традиционно достигат първо азиатските пазари. Експертите предупреждават, че кризата преминава от ценови към реален недостиг.

Азия първа под натиск

Страните в Азия вече усещат най-силния удар, тъй като доставките от Персийския залив обикновено достигат до региона в рамките на 10 до 20 дни. Последните танкери са напуснали Ормузкия проток на 28 февруари, а запасите от тези доставки вече са почти изчерпани.

Особено тежка е ситуацията в Югоизточна Азия, за където износът на петрол е спаднал с 41% на месечна база. Според анализа основният проблем вече не е цената, а физическата липса на гориво.

Африка следва вълната

Следващият регион, който ще усети сериозен натиск, е Африка. Очаква се ефектът да се засили в началото на април, като мащабът ще зависи от наличните запаси и зависимостта от внос.

Първите сигнали за проблеми вече са налице. В Кения се съобщава за недостиг на горива на дребно, докато Танзания все още разполага със относително стабилни резерви.

Европа със закъснение, но не и защитена

Европа вероятно ще започне да усеща ефекта в средата на април. Континентът разполага с по-сериозни резерви и алтернативни доставки от Атлантическия басейн, което временно смекчава удара.

Въпреки това анализаторите предупреждават, че продължителната блокада ще доведе до нарастващ натиск и върху европейските пазари.

САЩ - последни, но не имунизирани

Съединените щати се очаква да усетят кризата най-късно. Заради значителното вътрешно производство страната няма да се сблъска с непосредствен физически недостиг в краткосрочен план.

Въпреки това цените ще продължат да растат, а някои региони като Калифорния остават по-уязвими към проблеми с доставките.

Общата картина показва ясно - петролният шок се движи като вълна от изток на запад, като всяка следваща седмица носи нови рискове за глобалната икономика.

Автор Иван Ангелов

4 Коментара
JJIvanov 30/03/2026 at 6:50 am WARNINGS ABOUT NUCLEAR TERROR TROUGH JUDISH MAFIA ANTI WORLD !! ВНИМАНИЕ наркомани командват еврейската мафия окупирала всички страни вкл САЩ,РОССИЯ, Украйна, ЕВРОПА.. ГОТВЯТ ЯДРЕНА ВОЙНА !! Информaцията идва от тялото на 15 килограмов КАЛКАН УЛОВЕН В ЧЕРНО МОРЕ !! https://www.dnes.bg/a/448-svobodno-vreme/716013-izvadiha-gigantski-15-kilogramov-kalkan-v-cherno-more

