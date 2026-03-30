Петролът свършва в Азия. Следват Европа и САЩ

Блокирането на Ормузкия проток вече започва да се усеща по света, като първите признаци на недостиг се появяват в Азия. Това показва анализ на банката JPMorgan, според който петролният шок ще се разпространява постепенно към Европа и САЩ. Причината е в логистиката на доставките, които традиционно достигат първо азиатските пазари. Експертите предупреждават, че кризата преминава от ценови към реален недостиг.

Азия първа под натиск

Страните в Азия вече усещат най-силния удар, тъй като доставките от Персийския залив обикновено достигат до региона в рамките на 10 до 20 дни. Последните танкери са напуснали Ормузкия проток на 28 февруари, а запасите от тези доставки вече са почти изчерпани.

Особено тежка е ситуацията в Югоизточна Азия, за където износът на петрол е спаднал с 41% на месечна база. Според анализа основният проблем вече не е цената, а физическата липса на гориво.

Африка следва вълната

Следващият регион, който ще усети сериозен натиск, е Африка. Очаква се ефектът да се засили в началото на април, като мащабът ще зависи от наличните запаси и зависимостта от внос.

Първите сигнали за проблеми вече са налице. В Кения се съобщава за недостиг на горива на дребно, докато Танзания все още разполага със относително стабилни резерви.

Европа със закъснение, но не и защитена

Европа вероятно ще започне да усеща ефекта в средата на април. Континентът разполага с по-сериозни резерви и алтернативни доставки от Атлантическия басейн, което временно смекчава удара.

Въпреки това анализаторите предупреждават, че продължителната блокада ще доведе до нарастващ натиск и върху европейските пазари.

САЩ - последни, но не имунизирани

Съединените щати се очаква да усетят кризата най-късно. Заради значителното вътрешно производство страната няма да се сблъска с непосредствен физически недостиг в краткосрочен план.

Въпреки това цените ще продължат да растат, а някои региони като Калифорния остават по-уязвими към проблеми с доставките.

Общата картина показва ясно - петролният шок се движи като вълна от изток на запад, като всяка следваща седмица носи нови рискове за глобалната икономика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com