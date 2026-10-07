Още една страна се готви да приеме еврото

Унгария може да въведе еврото още през 2031 г., заяви заместник-управителят на Унгарската централна банка Золтан Курали по време на конференцията „Назад към Европа“, предаде БТА.

Основният сценарий на Будапеща предвижда страната да изпълни критериите за членство в еврозоната през 2030 г. и да приеме единната европейска валута през 2032 г. По-амбициозният вариант обаче предвижда ускоряване на процедурата и влизане във валутния механизъм ERM II още в средата на 2028 г.

Участието в ERM II е задължителен етап по пътя към еврото. В рамките на механизма страната кандидат трябва да докаже, че националната ѝ валута е стабилна и не претърпява резки колебания спрямо еврото.

Според Курали този етап ще бъде по-предизвикателен за Унгария, отколкото беше за България. Причината е, че за разлика от българския лев, който беше с фиксиран курс към еврото заради валутния борд, унгарският форинт е свободно плаваща валута.

Това означава, че Унгарската централна банка ще трябва да управлява колебанията на форинта в рамките на ERM II. Допълнително предизвикателство остава и високата инфлация.

Курали е категоричен, че Будапеща не трябва да отлага присъединяването към ERM II.

„Ако бюджетният план и перспективите показват ясен ангажимент за въвеждане на еврото и пазарът го приеме, няма смисъл да се бавим“, заяви той.