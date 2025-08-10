Бизнес

Обрат със сметките за ток! Как да платим по-малко

Соларни панели и батерия до 5 kW са равни на 23 лева сметка за електричество срещу 168 лева

10 авг 25 | 11:29
Фатме Мустафова

Домакинства ще плащат по-евтини сметки за ток.

Обещано-изпълнено. Само 23 лева за ток на месец! Успяхме да подпишем всички договори и програмата вече работи за българските семейства. 1500 домакинства имат фотоволтаични панели за електричество и битова гореща вода. Това написа във Фейсбук енергийният министър Жечо Станков. 

"Част от системите произвеждат енергия, а първите средства за изграждане бяха изплатени миналата седмица", каза още той и допълни, че това е реалното решение за дългосрочна защита на българските потребители. 



"Соларни панели и батерия до 5 kW са равни на 23 лева сметка за електричество срещу 168 лева, плащани без инсталация", подчерта енергийният министър. 



Станков добави, че скоро ще посети някои от домакинствата, участвали по програмата.

 

