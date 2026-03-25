Обрат с бензиновите коли в България

Продажбите на нови бензинови и дизелови автомобили намаляват както в България, така и в Европейския съюз, докато интересът към електрическите и хибридните модели продължава да расте. Това показват данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили за първите два месеца на годината.

В България през периода са регистрирани 5304 нови бензинови автомобила, което е спад от 9,6% спрямо същия период на миналата година. При дизеловите коли понижението е още по-осезаемо – с 20,9%, като новите регистрации са 756.

Най-силен ръст у нас има при хибридните автомобили. За първите два месеца са продадени 413 такива коли, или със 117% повече на годишна база. При плъгин хибридите увеличението е с 49%, като са регистрирани 106 автомобила. Сериозно нарастване има и при изцяло електрическите коли – 397 нови регистрации, което е с 41% повече спрямо същия период година по-рано.

Общият брой на новорегистрираните автомобили в България за двата месеца е 6984, което представлява спад от 5,4% на годишна база. Въпреки отчетения ръст при моделите с електрическо задвижване, бензиновите и дизеловите коли засега остават най-предпочитани на българския пазар.

На второ място по популярност се нареждат бензиновите автомобили с 374 хиляди продажби, но при тях се отчита спад от 23% спрямо година по-рано. Третата позиция е за чисто електрическите модели с 312 хиляди продажби и ръст от 22%.

След тях се подреждат плъгин хибридите, а дизеловите автомобили остават с най-слаби резултати сред основните видове задвижване. Данните очертават продължаваща промяна в нагласите на потребителите както в България, така и в ЕС, с постепенно отстъпление на традиционните двигатели за сметка на по-електрифицираните технологии, пише "Блиц".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com