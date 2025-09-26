Нов живот за легендарен автомобил

Skoda съживява кола от една отминала епоха - 110 R.

Оригиналният автомобил е пуснат през 1970 и струва около 40 месечни заплати в бившата Чехословакия. Въпреки цената от 78 000 крони, той има голям успех – за 10 години производство са продадени 57 085 бройки. Последната слиза от конвейера през декември 1980, а сега, 45 години по-късно, купето със задно предаване се завръща, макар и само като цифров чертеж.

За да бъде в тон със съвременните автомобили, оригиналният 1,1-литров двигател с 4 цилиндъра отзад е заменен от електромотор, пише "Аутомедия". Вместо да разчита на ретро стил, дизайнерът на Skoda - Ричард Век, залага на новия дизайнерски език на компанията - "Modern Solid", като купето е всичко друго, но не и класическо.

Черната лента отпред прикрива всички възможни сензори и по този начин изчиства дизайна. Страничните камери и липсата на конвенционални дръжки на вратите изглаждат профила, който е в синхрон с изчистени повърхности. Всичко е стила на моделите от най-новата поредица "Icons Get a Makeover".

Техническите данни все още не са известни, може да се предположи, че дизайнерът е искал да направи 110 R възможно най-лек. Предишният модел тежеше едва 880 кг, но това не го правеше особено бърз, тъй като двигателят осигуряваше едва 52 к.с. Той се съчетава с 4-степенна механична скоростна кутия, като ускорението от 0 до 100 км/ч отнема цели 19 секунди. Разпределението на теглото е 43:57, като колата има два багажника – един под предния капак и един зад задните седалки.

За съжаление, Skoda едва ли ще убеди VW Group, че такава кола може да има смисъл в наши дни. Въпреки че електрическото задвижване би направило подобно купе много привлекателно, чехите нямат имиджа на марка, която да привлече купувачи на спортни автомобили, така че подобен проект да бъде осъществен.

В същото време Audi с Concept C и Porsche със следващия Boxster/Cayman имат по-големи шансове да заемат тази ниша. Двата модела на спортната марка ще бъде с ДВГ, докато подобното на ТТ купе ще бъде изцяло електрически автомобил.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com