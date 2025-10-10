Най-големият седмичен спад на еврото за последната година

Еврото се задържа близо до двумесечното си дъно в петък сутрин, след като седмицата донесе най-сериозното му обезценяване за последните единадесет месеца. В ранната междубанкова търговия единната валута се търгуваше за 1,1572 долара, което представлява лек ръст от 0,11% спрямо предходния ден, показват данни от германските финансови платформи. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1611 долара за едно евро.

Политическата криза във Франция натежава над валутата

По-рано през деня еврото се понижи до 1,15635 долара, оставайки опасно близо до най-ниското си ниво от февруари. Спадът от около 1,5% за седмицата е най-големият от октомври 2024 г., като основният натиск идва от политическата нестабилност във Франция.

Президентът Еманюел Макрон продължава опитите си да намери шести министър-председател за по-малко от две години, след оставката на Себастиан Льокорню. Тази политическа парализа блокира приемането на ключовия бюджет и поставя под въпрос плановете за икономии, които инвеститорите настояват да бъдат приложени.

„Сътресенията след оставката на премиера Льокорню подкопаха настроенията към еврото“, коментира Киран Уилямс, ръководител на отдел „Азия и валути“ в InTouch Capital Markets. „Волатилността остава висока, тъй като търговците коригират позициите си спрямо очакванията за действията на централните банки и политическите рискове.“

Доларът доминира, инвеститорите бягат от риска

Доларът остана стабилен и близо до двумесечен връх. Индексът на долара, който измерва стойността му спрямо шест основни валути, се задържа около 99,4 пункта и се очаква да нарасне с 1,7% за седмицата – най-големият му седмичен ръст от година.

„Неотдавнашното рали на долара противоречи на пазарното позициониране и доведе до покриване на къси позиции“, отбеляза Крис Уестън от Pepperstone, добавяйки, че остава несигурност дали индексът ще пробие устойчиво над 100 пункта.

Междувременно спирането на работата на федералните институции в САЩ ограничи достъпа на инвеститорите до нови икономически данни, което насочи вниманието към изявленията на представители на Федералния резерв. Пазарите оценяват вероятността за понижение на основната лихва с 25 базисни пункта през октомври на 95%, а очакванията за второ намаление през декември спаднаха до 80%, според инструмента CME FedWatch.

Президентът на клона на Федералния резерв в Ню Йорк Джон Уилямс заяви, че не би се поколебал да подкрепи ново понижение на лихвите, въпреки опасенията за ускоряваща се инфлация.

Глобалните валути в сянката на еврото

Слабото евро повлия и на останалите валути в региона. Австралийският долар поскъпна с 0,11% до 0,6563 щатски долара, британската лира се търгуваше на 1,3304 долара, а новозеландският долар – на 0,5747 долара, близо до шестмесечно дъно след понижение на лихвите с 50 базисни пункта от централната банка на страната.

Най-драматичен остава спадът на японската йена, която се обезцени с близо 4% за седмицата – най-големият ѝ спад от година насам. Причината е комбинацията от несигурност около политиката на Японската централна банка и изявленията на вероятния нов премиер Санае Такаичи, които не успяха да убедят пазарите, че ще има стабилен курс.

В този фон еврото остава под двойно напрежение – между вътрешнополитическите трусове в еврозоната и настъпателния долар, който отново се утвърждава като убежище за глобалните инвеститори.

