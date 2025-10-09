Лошо. Нови правила в ЕС вдигат цените на колите

Европейската комисия иска да ограничи вноса на стомана на стария континент. Автомобилните производители обаче са против, като предупреждават, че въвеждането на нови правила за мита на този материал ще доведат до по-високи цени на превозните средства.

Идеята на Европейската комисия е да се намали размера на безмитната квота за стомана почти наполовина. Това означава, че 18,3 милиона тона стомана ще могат да влизат в ЕС годишно без мита, а всеки тон над лимита ще подлежи на мито от 50 процента вместо от 25 процента, както е в момента.

Предложените правила имат за цел да заменят настоящия европейски механизъм за защита на пазара на стомана, чийто срок изтича в средата на 2026. За да влезе в сила, той ще трябва да бъде приет от страните-членки и Европейския парламент. ЕК също така иска да задължи вносителите на стомана да декларират мястото на нейното топене и леене.

Новите разпоредби имат за цел основно да блокират вноса на евтина стомана от Китай. В Поднебесната империя производството се субсидира, в резултат на което светът се бори със свръхпроизводството на стомана.

В същото време стоманодобивната промишленост на ЕС е третата по големина в света. В нея пряко работят около 300 000 души и косвено осигуряват около 2,5 милиона работни места, като производствените мощности са разположени в повече от 20 държави — членки на ЕС.

Не всички обаче харесват новото предложение. Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) вече протестира силно. От организацията не поставят под въпрос необходимостта от гарантира на защита на суровинната промишленост, но считат, че предложените от ЕК параметри отиват прекалено далеч и ще изолират европейски пазар.

ACEA подчертава, че запасите от стомана, предназначени за автомобилни приложения съгласно настоящата безмитна квота, бързо се изчерпват и производителите са принудени да внасят определени марки стомана. И с намаляването наполовина на квотата производителите ще бъдат принудени да купуват стомана с мито от 50 процента, вместо 25 процента, както е в момента.

Асоциацията също така не харесва необходимостта да се посочва мястото на топене и леене на стомана. Тази разпоредба има за цел да предотврати заобикалянето на новите разпоредби, но ACEA казва, че в случая с автомобилната индустрия глобалната верига за доставки е толкова обширна, че ще бъде трудна, сложна и скъпа за изпълнение, предава "Аутомедия".

