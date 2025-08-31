Лоши новини за автомобилен гигант

Лоша новина за автомобилен гигант.

Nissan се класира на 11-то място по световни продажби на автомобили през първата половина на 2025, изпадайки от топ 10 за първи път от 16 години. Продажбите на компанията спаднаха с 6% до 1,61 милиона автомобила, което я остави извън първата десетка, съобщава изследователската компания MarkLines.

Японският производител отстъпва мястото си в класацията на китайските компании BYD и Geely. Първият от китайските производители регистрира увеличение на продажбите с 33% и се изкачи на 8-ма позиция. Suzuki, дългогодишен местен конкурент на Nissan, също го изпревари, продавайки 1,63 милиона автомобила. Това е първата подобна ситуация от 2004.

Основният проблем на Nissan е отслабването на продажбите в САЩ, но и в Китай, който е най-големият пазар за японския производител. През първата половина на 2025 г. продажбите спаднаха с 18% до едва 270 000 единици. В пика си през 2018 годишните продажби възлизат на 720 000 автомобила. Ситуацията е по-лоша и в Япония, където е регистриран спад от 10% до 220 000 единици. Това е най-ниският резултат на вътрешния пазар от 1993 насам, пише "Аутомедия".

Между април и юни Nissan отчете загуба от 15,7 милиарда йени, или около 105 милиона долара. Това е четвъртата поредна тримесечна загуба и размерът й само потвърждава нарастващите проблеми. Въпреки че ситуацията е в задънена улица, японският производител предприема смели стъпки за обновяване на моделната си гама на първо място.

В САЩ новият електрически Leaf беше представен с конкурентна цена от 31 485 долара, а Nissan Kicks също се продава по-добре, като намери над 50 000 купувачи през първата половина на тази година. Твърди се, че Nissan има планове планове за връщане на офроудъра Xterra в гамата си, което също трябва да помогне за ръст на продажбите.

в Китай през април електрическият седан N7 дебютира на цена от около 17 000 долара, а в близко бъдеще се очаква да се появят нови модели с електрическо задвижване. Емблематичният R35 GT-R изчезна от офертата след 18 години, но ръководството на марката подчерта, че този модел ще се завърне в напълно нова версия.

