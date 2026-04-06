Кристалина със смразяваща прогноза! Идват тежки дни

Смразяваща прогноза направи управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева за Ройтерс. От думите й става ясно, че тежките дни тепърва предстоят.

Войната в Близкия изток ще предизвика още по-голяма инфлация и по-бавен международен растеж, заяви Георгиева.

Ръководителката на МВФ говори пред агенцията в навечерието на планираното за следващата седмица публикуване на новата прогноза на фонда за световната икономика.

Ако не беше войната, Международният валутен фонд очакваше леко повишение на прогнозата си за световния икономически растеж - 3,3 % през 2026 г. и 3,2 % през 2027 г., каза Георгиева, цитирана от БТА.

Дори скорошното прекратяване на военните действия и сравнително бързото възстановяване би довело до "относително малка" корекция надолу на прогнозата за икономически растеж и корекция нагоре на прогнозата за инфлацията, добави тя.

"Ако войната се проточи, ефектът върху инфлацията и растежа би бил по-голям", каза още управляващата директорка на МВФ.

Георгиева отбеляза, че Международният валутен фонд е получил искания за финансова помощ от някои страни, без да ги назовава. По думите ѝ МВФ може да увеличи обема на някои съществуващи програми за кредитиране, за да отговори на нуждите на тези държави.





