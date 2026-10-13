Илин Димитров: Работим България да се превърне в център за международно образование

Министърът проведе срещи с ръководството на UN Tourism и с министрите на туризма на Черна гора и Кипър в рамките на Междурегионалния туристически форум на високо равнище „Европа - Азия“

България започва работа по две международни инициативи с потенциал да утвърдят страната ни като активен център за културен туризъм, образование и обмен на експертиза в сектора. Това стана ясно по време на втория ден от участието на министъра на туризма д-р Илин Димитров в Междурегионалния туристически форум на високо равнище „Европа – Азия“ в Черна гора.

Министър Димитров проведе официална среща с ръководството на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism), начело с генералния секретар Шейха Ал Нуаис, както и двустранни разговори с министрите на туризма на Черна гора Симонида Кордич и на Кипър Костас Кумис.

Акцент в срещите бе разширяването на създадената в България Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма. Амбицията е към нея постепенно да бъдат привлечени европейски и световни университети.

„Целта ни е в България да е седалището на международна платформа за образование и подготовка на кадри в туризма. UN Tourism има глобалната мрежа и експертизата, а ние имаме концепцията и вече изграждаме структурата, върху която тази идея може да се развие“, заяви министър Илин Димитров.

Той представи и Обсерваторията за качеството и устойчивостта на туристическия продукт, която ще анализира реални данни за сектора.

На тази база ще се изготвят периодични оценки за състоянието на туризма по дестинации.

България обяви и началото на подготовката за домакинство на форум на UN Tourism, посветен на културния туризъм и образованието, с подкрепата на ЮНЕСКО.

Министър Димитров предложи събитието да се проведе в края на май 2027 г. на едно от най-притегателните места в страната ни - Розовата долина.

„Нашите международни гости ще преживеят магията на розобера и ще се докоснат до културното наследство, което съхраняваме от векове“, допълни министърът.

В програмата на форума могат да бъдат включени и посещение на Музея на розата в Казанлък, представяне на производството на българско розово масло, обиколка до Казанлъшката тракийска гробница, част от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, и Долината на тракийските царе.