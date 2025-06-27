Финансови отчети на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК към 31.12.2024 Г.

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За следващите пет години е предвидила да вложи нови над 113 милиона лева
Тръгват още 4 когенератора, работещи на природен газ,
Oчaĸвaниятa ca ĸитaйcĸoтo влияниe въpxy глoбaлния пaзap нa литий дa пpoдължи дa pacтe
Случаят съживи спомена за най-мащабния автомобилен скандал в историята
Той се увеличава през май до 9,05
Нова логистична база в Индустриален парк "Божурище"