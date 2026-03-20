Еврото се задържа стабилно спрямо долара в началото на търговията

Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин. Общата европейска валута се котира за 1,1574 долара, съобщават германски финансови сайтове. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1489 долара.

Пазарите започват деня без резки движения, като инвеститорите запазват предпазлив тон.

Спрямо британската лира европейската валута отстъпва минимално - с 0,08 на сто до 0,8618 евро, спрямо швейцарския франк с 0,01 на сто до 0,9131 евро, но поскъпва в сравнение с японската йена - с 0,27 на сто до 183,28 йени.

Анализатори отбелязват, че липсата на значими икономически новини и изчаквателната позиция на големите инвеститори задържат валутните курсове в тесни граници.

Пазарът остава чувствителен към сигнали от централните банки, особено по отношение на бъдещата лихвена политика. В следващите дни се очаква по-ясна посока, когато бъдат публикувани нови макроикономически данни от еврозоната и САЩ.

