Еврото набира популярност за сметка на долара

Еврото поскъпна в днешната междубанкова търговия във Франкфурт и премина нивото от 1,17 долара, съобщиха германски финансови издания.

Тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1713 щатски долара към 9:44 часа българско време или с 0,22 на сто над стойността си при закриването на вчерашната търговия. По-рано днес еврото дори се покачи до 1,730 долара.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1649 долара.

