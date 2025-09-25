Експерти назоваха най-добрите автомобили за закупуване

Има автомобили, които могат да ви спестят пари не само при покупка, но и при продажба. Експертите са посочили топ 10 модела, които губят най-малко от първоначалната си стойност в сравнение с други автомобили.
Тези автомобили са наистина изгодни, тъй като запазват стойността си по-добре от другите. А това означава реални спестявания в бъдеще. Motor1 съобщава за тези автомобили, използвайки данни от iSeeCars.
Всъщност, това са най-добрите автомобили за закупуване.
Не всички автомобили в този списък са достъпни, но спестяванията са неоспорими. Тези модели губят най-малко стойност за пет години (процентната загуба е показана в скоби).
Най-добрите автомобили с ниска амортизация през 2025 г.:
- Порше 911 (19,5%);
- Порше 718 Кайман (21,8%);
- Тойота Такома (26,0%);
- Шевролет Корвет (27,2%);
- Хонда Сивик (28,0%);
- Шевролет Камаро (28,0%);
- Тойота Тундра (29,1%);
- Форд Мустанг (29,2%);
- Порше 718 Бокстър (29,6%);
- Хечбек Toyota Corolla (30,1%).
