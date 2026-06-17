Цените на горивата у нас тръгнаха рязко надолу след мира с Иран

Бензинът и дизелът могат да поевтинеят под 1,50 евро за литър в края на следващата седмица, прогнозира Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Очакването му идва след спирането на активните бойни действия между САЩ и Иран и напредъка към мирно споразумение, което трябва да бъде подписано в петък.

Петролът вече падна под 80 долара за барел, а намалението постепенно се пренася върху цените на българските бензиностанции. Според Хаджидимитров до края на тази седмица ще има нов спад, а през следващата горивата могат да поевтинеят с още 5-6 цента.

Най-осезаемо до момента е намалението при дизела. Средната му цена е паднала от около 1,80 евро до 1,55-1,59 евро за литър, като на повечето обекти вече е под границата от 1,60 евро.

„Откакто спряха реалните военни действия в Иран, виждаме успокояване на пазара и реално намаление на дизеловото гориво“, заяви Хаджидимитров пред БНР.

При бензина спадът е по-бавен - само с 2-3 цента. Причината е засиленото търсене в началото на активния сезон за пътувания и почивки, което задържа цените въпреки поевтиняването на суровината.

Решаващата промяна е настъпила през последните 72 часа, когато международните пазари са реагирали на сериозния напредък в преговорите между Вашингтон и Техеран. Петролът сорт Брент се търгува около 79 долара за барел, след като за две поредни сесии загуби приблизително по 5 на сто от стойността си. Пазарът очаква възстановяване на трафика през Ормузкия проток и връщане на иранския петрол в международната търговия.

„През следващата седмица очаквам цени с още 5-6 цента надолу. Ако ситуацията се запази, мисля, че почти навсякъде ще виждаме цени под 1,50 евро на всякакви горива“, прогнозира Хаджидимитров.

Поевтиняване вече има и при пропан-бутана. Само за последните две седмици цената му на колонките е намаляла с повече от 10 цента.

По-предпазлива е прогнозата за връщане към стойностите отпреди военната ескалация. Хаджидимитров не очаква това да стане веднага, но смята, че след септември цени под 1,40 евро за литър са напълно възможни, ако международният пазар остане спокоен и доставките се нормализират.

Споразумението между САЩ и Иран предвижда Техеран да получи възможност незабавно да възобнови продажбите на петрол след подписването му. Очаква се да бъдат премахнати или временно отменени ограниченията върху свързани банкови, транспортни и застрахователни услуги, което може да върне значителни количества иранска суровина на световния пазар.

Войните в Украйна и Близкия изток принудиха търговците да търсят нови източници на суровина и насочиха вниманието към находища в други части на света. Хаджидимитров подчерта, че петролът не е изчерпаем в краткосрочен план и посочи разработването на голямо находище в Нигерия като пример за разширяване на предлагането.

Представителят на горивния бранш предупреди и срещу административна намеса в ценообразуването. Според него особеният управител не трябва да определя надценките, защото това би ограничило свободната конкуренция между търговците.

Прогнозата е добра новина за домакинствата и бизнеса, но остава зависима от подписването и реалното изпълнение на мирното споразумение. Възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и на иранския износ може да отнеме седмици, а всяко ново напрежение би върнало риска в цените. Ако договореностите издържат, българските шофьори могат да усетят най-сериозното поевтиняване още преди края на юни.

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