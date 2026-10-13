Йотова: Войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава

Войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава. Това заяви президентът Илияна Йотова в интервю за БНТ днес.

В студиото на предаването "Още от деня" президентът Илияна Йотова изказа благодарност към спасителните екипи, които цяла нощ са работили и са успели да спасят моряците от единия атакуван с дронове кораб в Черно море. От втория кораб за съжаление са спасени едва петима моряци, добави тя.

"Какво направи България преди няколко дни, когато се случиха тези инциденти – атакувани кораби и какво днес – всичко, каквото можем да направим. Първо е спасителната операция и затова обикновено се свиква Съвета за сигурност, защото това е оперативният орган, който трябва да даде задачите на съответните служби, на "Морска администрация", на Министерство на отбраната, на Министерство на транспорта и всички останали ведомства, защото най-важното е спасяването на човешки живот", каза Йотова.

Тя съобщи, че в много бърз план е направен един съгласувателен текст с колегите си от Румъния и Турция. Утре ѝ предстои и допълнителен разговор с румънския президент.

"Каква е целта на този текст – излагаме всички рискови опасности, които днес наблюдаваме с ескалирането на войната, специално за басейна на Черно море. Искаме извънредна точка в следващото заседание на върха в Брюксел. Не темата "Черно море" в общия контекст на войната, а темата отделно "Черно море" и съответно становище и препоръки на ЕС с идеята по-нататък да потърсим консултации и възможности за действие с всички останали държави, които граничат с Черно море, защото за нас неговата безопасност и корабоплаването са от изключителна важност. Тревожно е, рисково е, безпрецедентните и драстичните атаки от днес показват, че войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава и освен това, прекъснатите коридори за корабоплаване се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим и продоволствените коридори за Азия, Африка и целия свят", обясни президентът.

Йотова съобщи още, че днес следобед се е състояла среща на Североатлантическия съвет, в който участват постоянните представители на НАТО в Брюксел, в който отново темата за Черно море и случилото се тази нощ, както и предишните инциденти, е била поставена като извънредна точка, в присъствието и на генералния секретар на Алианса Марк Рюте.

"Това, което се предвижда, е да се помогне на България на този етап в две направления. Първо по отношение на разследването, защото ми имаме все още не установени доказателства от първите инциденти с първите два кораба, от който единият също потъна, както и днешните инциденти. Те имат възможности за това, и нашите европейски партньори чрез морската агенция ЕМСА за подводни дронове, които могат да слязат на много голяма дълбочина, за да могат да обследват корабите. И на второ място, това е за допълнителна защита и наблюдение, което НАТО може да предостави. Така че, политическото решение взето, оттук нататък на експертно ниво на Министерство на отбраната, ще видим с какво те могат конкретно да ни помогнат", подчерта тя.

Целият този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море, срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море, добави Илияна Йотова.

Тя уточни, че няма информация да е бил поставен въпроса за задействане на член 4 както от българска страна, така и от страна на нашите партньори:

"Тези инциденти зачестиха не само в икономическата зона на България. Те се случват и в Румъния, много повече се случват и в Турция. Нашите съседи също се въздържат от това да бъде активиран член 4. На второ място, член 4 предвижда консултации, когато има заплаха за националната сигурност на една страна. Всъщност ние с цялата тази програма и пакета, който ви обрисувах, ние сме направили вече тези консултации. Има и трети вариант – след заседанието на върха в Европейския съюз в Брюксел, ако се реши за задействането на член 4, добре е то да бъде задействано от една голяма група държави-членки на разбира се на Европейски съюз, защото Турция е извън, но може да бъде приобщена след това в това решение."

Йотова очаква в следващите дни, когато позволят атмосферните условия, тъй като морето в момента е доста бурно и не трябва да се излагат и други хора на опасност, да се направи разследване с участието на нашите партньорски служби, за да няма съмнение и да се изясни какви са дроновете.