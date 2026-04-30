Възраждане категорични: Ще подкрепяме само политики за хората

„Възраждане“ ще бъде конструктивна опозиция в 52-рото Народно събрание, но подкрепа ще получават само предложения, насочени към хората и укрепването на държавността. Това заяви заместник-председателят на партията Цончо Ганев преди първото заседание на парламента. Той открои като основни предизвикателства икономическата ситуация, бедността и нарастващата според него национална несигурност. По думите му формацията ще действа избирателно и ще отстоява ясно позициите си.

Ганев подчерта, че решенията за номинации за ръководни постове в парламента предстои да бъдат взети вътре в парламентарната група. Към момента няма окончателно излъчени кандидатури за председател или заместник-председатели на Народното събрание, като обсъжданията продължават.

По отношение на евентуални конституционни промени и съдебна реформа той заяви, че „Възраждане“ би участвало в разговори само при официална покана и наличие на конкретни предложения. Според него подкрепата не трябва да бъде автоматична, а да следва задълбочен анализ на съдържанието и ефекта на мерките.

В политически план Ганев коментира и разделението между "Продължаваме промяната-Демократична България", което определи като очаквано и резултат от вътрешни противоречия. Той отказа да навлиза в детайли за други политически сили и подчерта, че „Възраждане“ ще подкрепя само политики, които счита за национално отговорни, независимо от техния източник.

