"Възраждане" даде старт на кампанията си (НА ЖИВО)

На 21 март 2026 г. ще се проведе откриване на предизборната кампания на "Възраждане". То ще се състои в 12:00 ч. пред Народния театър "Иван Вазов".

Акцентите от програмата на "Възраждане" ще бъдат представени от: Костадин Костадинов, Цончо Ганев, Виктор Папазов, Искра Михайлова, Ангел Янчев, Петър Петров, Георги Хрисимиров.

Приветствие ще отправят и нашите съмишленици: Иван Паслар, Зоран Мърсески и Димитър Панайотов.

През цялото време пред вас ще бъдат Мира Миркова и Деян Николов в ролята си на модератори.

За "Възраждане" в Европейския парламент ще говори Рада Лайкова - евродепутат от "Възраждане". Днес сред нас ще е и Рене Ауст, евродепутат от "Алтернатива за Германия" и председател на групата "Европа на суверенните нации" в Европейския парламент, част от която е "Възраждане", съобщиха от партията.



Откриването на предизборната кампания на "Възраждане" ще се излъчва в реално време на страницата на "Възраждане" в социалната мрежа Фейсбук.

