Стартът на парламента! Пълна промяна, аплодисменти за Радев (НА ЖИВО)

Пълна промяна настъпва в парламента. За първи път от 1997 г. една партия има мнозинство от 131 депутати. "Прогресивна България" на Румен Радев влиза в Народното събрание със заявката за нов стил на работа, възстановяване на държавността и връщане на нормалността. По примера на Радевата коалиция партийните лидери бяха доста обрани и премерени, влизайки в сградата на НС за депутатската клетва.

Спиране на галопиращия скок на цените и бюджетът са първите задали на "Прогресивна България" обявиха Радев и водещите депутати на коалицията.

Точно в 10 часа лидерът на "Прогресивна България" и бъдещ премиер Румен Радев бе посрещнат с аплодисменти от депутатите на ПБ в пленарната зала.

В пленарната зала са президентът Илияна Йотова, патриарх Даниил, главният мюфтия д-р Мустафа Алиш Хаджи, служебният кабинет, целият дипломатически корпус.

Първият пленарен звънец удари доайенът на депутатите ген. Румен Миланов, депутат от "Прогресивна България".

Точно в 10.08 часа депутатите положиха клетва, минута след това в пленарната зала прозвучаха химнът на България и химнът на Европейския съюз.

