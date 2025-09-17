Станислав Анастасов изобличи ПП-ДБ. Най-голямата корупция – при Денков

Терминът „завладяна държава“ е използван за първи път в доклада на Световната банка през септември 2000 година, където за пръв път се появява и името на България. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов по време на дебатите по внесения от ПП-ДБ пети вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков.

„Завладяната държава, корупцията и влияние в преход - там България е подредена сред държавите с най-висок риск от завладяна държава. Проучването е правено чрез фирми и в него се казва: „Има огромна разлика между страните с ниска и висока степен на завладяване на държавата. В групата с висок риск са Азербайджан, България, Грузия, Киргистан, Молдова, Русия и Украйна, когато е доминирана от Русия“, каза Анастасов.

Да ви припомням ли на ПП-ДБ и на ДСБ кой управляваше България със 138 народни представители през септември 2000-та година, върна лентата Анастасов. И заяви: „Този, с когото сега се събирате, за да излъчвате президент, а тука в залата имаме честта да присъства и шеф на службите от онова време“.

Той сигурно може да ни разкаже защо тогава сме заемали това място в тези хубави класации и сме на първо място, каза Станислав Анастасов.

Но да не пропуснем и ПП. Говорейки за корупция, ще Ви цитирам полиси бриф номер 144 от април 2024 г. на Центъра за изследване на демокрацията, където пак се появявате вие. „Завладяната държава в търсене на антикорупционните резултати“. Там се казва: „През 2023 година – Денков, административната корупция в България достига трети връх за последните две десетилетия като 30% от гражданите, ¼ от компаниите имат засилен корупционен натиск и повишено лично участие в корупцията. Липсата на резултати в редица знакови случаи на завладяване на държавата става още по-тревожно на фона на търговията с криминално и политическо влияние“, припомни Анастасов.

Говори се за вас, нали вие бяхте премиер тогава, обърна се той към Николай Денков.

Сега може да сте при Радев всеки ден, но ви припомням, че тогава Вие бяхте премиер, каза Анастасов. И припомни още две статистики. Първата е показателят податливост на корупция - 53%, рекорд за 35 години по време на вашето управление, както и индексът на антикорупционният песимизъм сред хората, тоест - чувството за безсилие в гражданите, че държавата може да направи нещо, стига рекордните 67%. Това са Вашите резултати, скъпи борци с корупцията и завладяната държава, заяви Станислав Анастасов.

За разлика от вас, тук никъде не се появява името на Пеевски, докато вие сте упоменати, обобщи Анастасов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com