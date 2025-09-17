Хамид Хамид попиля мафиотите от ПП-ДБ. Най-престъпното правителство

Най-престъпното правителство в най-новата история на България е това на акад. Денков. За него може да се напишат книги и учебници, а мафиотите в ПП и ДБ са толкова много, че няма да стигне цял ден да се изброят.

Това каза от трибуната по време на дебатите по вота на недоверие депутатът от ДПС-Ново начало Хамид Хамид.

"Съгласен съм с г-н Цонев, че мотивите са събирани оттук-оттам от Гугъл. Знаете кой събира данни от Гугъл - наричат я Гуглена. Г-н Балабанов каза, че мотивите са некадърни. Всъщност както и да озаглавите едни мотиви, това е вот за цялостната политика на правителството. Разбира се, че този вот е смешен, нефелен и няма да успее. Вижте кой представи мотивите, говоря за лицето, представило втората част. Той, заедно с българо-канадския Джон Траволта, тогава небрадясал, привикват министър и му казват да не пуска поръчки за 640 млн. И сега това лице излиза и говори за завладяна държава. Това е наглост!", каза Хамид Хамид.

"Завладяна държава е един министър с мафиотите в кабинета си, с главен секретар на МВР - скъпи часовници, пудели, пачки, как се завладява държавата? Когато е назначена Петя Банкова и тя организира цялата контрабанда ли?! Честит празник, скъпи софиянци! Столична община все още е завладяна, защото там се работи за 6% за партийната каса за ПП. Махат се едни, други подават оставки, те си намират други мафиоти и схемите си вървят. Ами какво да кажем за Варна? Отначало 10%, но после - 20%. Варна винаги е надминавала София - къде са 6%, къде са 20%? Скъпи столичани, пожелавам ви скоро и вие да освободите тази институция от завладяната държава", продължи той.

"Най-престъпното управление в най-новата история на България е това на академик Денков. Новината е, че няма да имаме предсрочни избори и правителството ще изкара пълен мандат!", завърши Хамид.

