Политика

Пеевски: Пачки, пудели, мракобесие - това свърши! Аз съм гарантът!

Да спрат да се упражняват, да гледат нещо да помогнат на хората, заяви лидерът на ДПС-Ново начало

17 сеп 25 | 11:05
2090
Агенция Стандарт

Безсмислено упражнение. Безсмислено е това, което се случва в момента, загуба на време. Тези хора нямат посока.

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента по повод вота на недоверие. 

"Аз им казах, 3 години и 4 месеца остават до края на мандата, толкова ще бъде мандатът. Да спрат да се упражняват, да гледат нещо да помогнат на хората", призова той. 

"Да чухте някой реален проблем да се решава тук, от тези хора, които внасят вотовете?", попита той.

"За темите, на които внасят вотовете, точно хората, които грабиха държавата близо 5 години с техния баща, срам нямат да го правят. Точно те. Пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесие, влачения на политически лидери - и те ще говорят за това! Това свърши, аз съм гарант за това", категоричен беше Пеевски. 

Цонев към ПП-ДБ: Пеевски няма да позволи на Прокопиев и кликата му да завладеят държавата
17 септември | 10:27
1860

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Делян Пеевски
Още от Политика
Коментирай
0 Коментара
ertertr
преди 45 минути

Живеех с диабет 8 години и мечтаех за нормален живот всеки ден. Днес съм без лекарства, нивото на захарта е идеално. Това е чудо, което се превърна в реалност за мен-и може да се случи с вас, но само това лекарство ми помогна: ------ https://da.gd/bion

Откажи