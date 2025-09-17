Пеевски: Пачки, пудели, мракобесие - това свърши! Аз съм гарантът!

Безсмислено упражнение. Безсмислено е това, което се случва в момента, загуба на време. Тези хора нямат посока.

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента по повод вота на недоверие.

"Аз им казах, 3 години и 4 месеца остават до края на мандата, толкова ще бъде мандатът. Да спрат да се упражняват, да гледат нещо да помогнат на хората", призова той.

"Да чухте някой реален проблем да се решава тук, от тези хора, които внасят вотовете?", попита той.

"За темите, на които внасят вотовете, точно хората, които грабиха държавата близо 5 години с техния баща, срам нямат да го правят. Точно те. Пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесие, влачения на политически лидери - и те ще говорят за това! Това свърши, аз съм гарант за това", категоричен беше Пеевски.

